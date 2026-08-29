Educación ofrece más de 700 plazas para cursos de acceso a Formación Profesional de grado medio y superior

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ofrece este curso más de 700 plazas para realizar cursos específicos para acceder a Formación Profesional de grado medio y superior. Estos cursos permiten a las personas que carecen de los requisitos de acceso a FP adquirir las competencias necesarias.

Para acceder a los cursos de grado medio es necesario tener como mínimo 17 años cumplidos en el año de finalización del curso de acceso, y en el caso de los de grado superior, al menos 19 años en el año de finalización.

Los cursos de formación tienen una duración de un año académico. La superación de la totalidad o de parte de estos cursos conlleva la exención, total o parcial, de la prueba de acceso a estos ciclos formativos.

El curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio se imparte únicamente en régimen presencial, tiene una duración de 400 horas, con 12 horas semanales, y se trabajan competencias básicas comunicativas en lengua castellana, matemáticas y competencia digital.

Por su parte, el curso de acceso a los ciclos de grado superior se puede realizar de forma presencial o a distancia. Tiene un total de 600 horas, 18 horas semanales, y cuenta con una parte general que comprende las tres competencias básicas, lengua castellana, matemáticas y competencia digital, y una parte específica con lengua extranjera (inglés o francés) y contenidos de diferentes materias de Bachillerato, según la familia profesional a la que se desee acceder.

El segundo periodo del proceso de admisión en los centros educativos se desarrollará entre el 1 de septiembre y el 24 de noviembre. Durante este plazo las personas interesadas podrán matricularse en los centros donde se impartan estas enseñanzas, siempre que queden plazas vacantes disponibles.

La Consejería de Educación ofrece 60 plazas para acceder a los cursos de acceso a ciclos formativos de grado medio en régimen presencial en los centros de educación de personas adultas (CEPA) García Alix e Infante, de Murcia.

Se ofrecen 600 plazas para los cursos de acceso a ciclos formativos de grado superior en los CEPA García Alix, Infante y Puente Tocinos (Murcia), CEPA Cartagena, Alto Guadalentín (Lorca), Vega Media (Molina de Segura), CEPA Alcantarilla, Noroeste (Caravaca de la Cruz), Altiplano (Jumilla), CEPA Yecla, Bajo Guadalentín (Alhama de Murcia), Comarca Oriental (Santomera), Mar Menor (Torre Pacheco), Río Mula (Mula) y CEPA Vega Alta (Cieza). Además, se ofrecen 50 plazas para los cursos a distancia de acceso a ciclos formativos de grado superior en el CEPA Alto Guadalentín (Lorca).