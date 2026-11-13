Educación propone la convocatoria de 2.108 plazas en las oposiciones para Secundaria, FP y otros cuerpos en 2027

Archivo - Imagen de las oposiciones a maestros (foto de archivo) - CARM - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha propuesto a los sindicatos la convocatoria de 2.108 plazas docentes de Educación Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos en las oposiciones que se celebrarán en 2027.

Representantes de los sindicatos han participado este viernes en un grupo de trabajo técnico en la Consejería para iniciar las negociaciones de la convocatoria de oposiciones el próximo año, según ha informado la Comunidad.

El consejero del ramo, Víctor Marín, ha indicado que esta convocatoria "permitirá ofrecer más estabilidad a los docentes y reducir la tasa de interinidad, que en la actualidad supera el 20% en Secundaria, para alcanzar el 8% que marca la Unión Europea".

Marín ha señalado que "las oposiciones al cuerpo de Maestros, celebradas este año, han permitido reducir la tasa de interinidad al 6,4% en este colectivo".

La convocatoria de oposición, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) antes de que finalice el año, incluirá plazas de la oferta de empleo 2026 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores que no se habían convocado aún.

Las negociaciones con los sindicatos continuarán próximamente en mesa sectorial.