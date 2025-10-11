Educación, con los servicios de limpieza y los servicios municipales, trabajan para que las clases se retomen este lunes

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la Consejería de Educación y Formación Profesional, con los servicios de limpieza de la Comunidad Autónoma y los servicios municipales trabajan para que las clases se retomen con normalidad este lunes en todos los municipios, según han informado desde el Gobierno regional.

No se han registrado incidencias relevantes tras las lluvias de las últimas horas y los principales problemas han consistido en el embolsamiento de agua en los accesos a centros ubicados en San Javier y Los Alcázares, y la entrada de agua en algunas aulas de las localidades afectadas.