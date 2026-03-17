Educación y sindicatos pactan un acuerdo de interinos que incluye la voluntariedad en todos los actos de adjudicación

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, preside la Mesa Sectorial de Educación en la que se adoptó el nuevo Acuerdo de Interinos - CARM

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia y los sindicatos han aprobado por unanimidad el nuevo acuerdo de interinos, un pacto con una vigencia de cinco años que busca blindar la estabilidad laboral y la seguridad jurídica del profesorado no universitario, según ha informado la Comunidad.

Tras la Mesa Sectorial presidida por el consejero del ramo, Víctor Marín, se ha establecido como principal novedad la voluntariedad en todos los actos de adjudicación para los docentes interinos, salvo en aquellas especialidades calificadas de difícil cobertura, además de agilizar los procedimientos para cubrir plazas de urgencia.

El nuevo marco normativo prioriza la experiencia docente en la concurrencia de listas y supone un avance significativo en materia de inclusión, al reservar un 7% de los puestos ofertados semanalmente a personas con discapacidad, un cupo que hasta la fecha quedaba limitado únicamente a las plazas de oposición.

Asimismo, el acuerdo introduce mejoras sociales de calado, como la reducción de 20 a 15 años de experiencia necesarios para que el profesorado interino mayor de 55 años pueda beneficiarse de medidas de protección, permitiendo su paso automático a las listas preferentes.

Durante la sesión también se ha dado luz verde a la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, que se publicará este trimestre con diez plazas repartidas en especialidades como canto, composición o tecnología musical.

Según ha subrayado Marín, este consenso no solo actualiza los criterios tras la integración del profesorado técnico de FP en Secundaria, sino que garantiza una plantilla de catedráticos acorde a la excelencia de las Enseñanzas Superiores en la comunidad autónoma.