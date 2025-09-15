Efectivos del Plan Infomur apagan conato de incendio forestal en el Cabezo de Santa Catalina (Mazarrón)

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infomur han sofocado este lunes un conato de incendio forestal en el Cabezo de Santa Catalina, en la localidad de Mazarrón, que ha afectado 200 m2 de monte bajo con algún pino seco, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido un total de 13 llamadas sobre las 12.49 horas alertando de un incendio en zona de monte, en el Cabezo de Santa Catalina.

Hasta el lugar se han desplazado agente medioambiental y brigada forestal, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y Policía Local de Mazarrón.

Según la información del agente medioambiental, el incendio afectaba a una zona de monte bajo con algunos pinos secos, y solo dos verdes, cerca de viviendas.

Hacia las 13.31 horas, el mando de bomberos del Consorcio ha dado por extinguido el conato de incendio forestal, que ha afectado 200 m2 de monte bajo con algún pino seco.