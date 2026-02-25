Efectivos del Plan Infomur trabajan para extinguir un incendio agrícola en Caravaca de la Cruz

Efectivos del Plan Infomur trabajan en la extinción de un Incendio agrícola declarado a un kilómetro de la pedanía de Benablón, en una zona próxima a viviendas
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 15:34
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur se han movilizado hasta Caravaca de la Cruz para sofocar un incendio agrícola declarado a un kilómetro de la pedanía de Benablón, en una zona próxima a viviendas, según han informado fuentes del '1-1-2'.

En el lugar trabajan bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), agentes medioambientales, brigadas forestales y efectivos de la Policía Local, así como un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Se trata de un zona de bancales abandonados, con terreno muy seco y abundante matorral.

