Efectivos del Plan Infomur trabajan para extinguir un incendio forestal en Villanueva del Río Segura

Efectivos del Plan Infomur combaten un incendio forestal en Villanueva del Río Segura - 1-1-2 RM

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos adscritos al Plan Infomur trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este martes por la tarde en una zona de cañas y matorral de Villanueva del Río Segura, según informa el '1-1-2' de la Región de Murcia.

A partir de las 18.16 horas, la sala operativa del Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido unas 40 llamadas telefónicas de ciudadanos que alertaban de la presencia de fuego en la zona de La Paira, un enclave próximo a la carretera que comunica Archena y Villanueva del Río Segura.

De acuerdo con los testimonios aportados por los testigos presenciales a los servicios de emergencia, el incendio se propaga de forma veloz por el lecho de la rambla, con llamas de 10 a 12 metros.

En el lugar se ha desplegado un dispositivo de extinción en el que intervienen dos brigadas forestales terrestres de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF), junto a una brigada helitransportada por el helicóptero que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha asignado.

Asimismo, se han sumado a las labores operativas sobre el terreno dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.