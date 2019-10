Egea afirma que si el PP gana las elecciones "tipificará" como delito la convocatoria ilegal de referéndum

Actualizado 22/10/2019 12:21:14 CET

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante su intervención en un encuentro informativo de Europa Press al que también ha asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, en Murcia (España), a 22 de octubre de 2019. - Edu Botella - Europa Press

El secretario general del PP advierte que las sentencias "están para cumplirlas" y considera que España "no necesita aventuras radicales"

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha avanzado este martes en Murcia que "tipificaremos la convocatoria ilegal de referéndum" para evitar un nuevo referéndum, tal como anunció hace unos días el presidente autonómico catalán, Quim Torra, "porque nadie tiene derecho a gastarse dinero público para convocar un referendum para no se sabe bien el qué".

García Egea ha dicho que las sentencias "están para cumplirlas", en referencia a la sentencia del Procés, y manifestado que España "no necesita aventuras radicales, ni abrir heridas del pasado, sino continuidad histórica, estabilidad institucional, de reforma, y afrontar con determinación los retos a corto, medio y largo plazo".

Durante su intervención en los Desayunos Informativos que organiza Europa Press en Murcia, Teodoro García Egea ha manifestado su respeto a todas las sentencias y a lo que dicen los tribunales de justicia y ha insistido en que "las penas deben de cumplirse".

García Egea comenzaba su intervención haciendo especial mención a los policías que trabajan en Cataluña, deseando la pronta recuperación del agente herido, y apoyando "aquellos que defienden la libertad". El secretario general del PP ha asegurado, asimismo, que el Estado "no ha abandonado a Cataluña", haciendo hincapié en que "un Estado nunca se puede poner de parte de los delincuentes, tenemos que hablar seguridad, de libertad".

Ha declarado, a su vez, que "todo este proceso independentista nació para tapar los problemas de unos pocos, de Artur Mas, de Jordi Pujol, una serie de personas que han vivido de Cataluña".

"No nos gustaría pensar que, cuando en su momento, se transfirieron las competencias por parte del PSOE a la Generalitat de Cataluña, y cuando se tomó la decisión de trasladar a los políticos presos y hoy condenados, a las cárceles de Cataluña, era para dejar el cumplimiento íntegro de penas en manos del señor Torra". Algo "gravísimo", ha tachado, "sobre lo que Pedro Sánchez tendría que responder detalladamente".

"Nosotros decimos que el Supremo ha hablado y ha condenado y las penas deben cumplirse y ser respetadas, también por los políticos. Sánchez quiere poner orden en las encuestas, no en Cataluña", ha indicado, para después agradecer de "manera sincera" el trabajo de las Fuerzas de Seguridad que "se están partiendo la cara en Cataluña por nuestras libertades".

RECUPERAR NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

En clave electoral, considera que el próximo 10 de noviembre "tenemos una gran oportunidad de recuperar la normalidad democrática frente a la improvisación, pero vienen tiempos difíciles" porque comienzan a verse "nuevos nubarrones", por lo que "debemos apuntalar avances y profundizar en reformas estructurales para garantizar un crecimiento sostenible".

"España necesita continuidad histórica, políticas de reforma y afrontar con determinación los muchos retos que tenemos a corto, medio y largo plazo", ha defendido García Egea, añadiendo, a renglón seguido, que "los demás que sigan con sus ensoñaciones, nosotros seguiremos trabajando por Murcia y España". El PP "es el partido del desbloqueo y del futuro: pronto abriremos una nueva etapa en España", ha resaltado.

Tras lo que ha asegurado que con el líder del PP, Pablo Casado, "se puede ganar, la situación requiere de un partido que de solvencia, y futuro a España" y es que, en su opinión, "el Gobierno está ahora mismo superado, no solo con Cataluña".

"Es un esperpento que el gobierno esté preocupado por cosas que pasaron hace 40 años. Necesitamos un gobierno que de certidumbre y que tenga claro hacia dónde vamos". Así, considera que hay muchas opciones de que el PP sea la opción más votada en las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Ha asegurado que el PP está dispuesto a hablar con todos, "somos los únicos que no hemos pedido la abstención para Pedro Sánchez", pero "nadie se fía de Pedro Sánchez un año después de la moción de censura a Mariano Rajoy. No está en disposición de pedir la abstención al PP porque no ha asumido lo comprometido, cuando en Navarra ha preferido a Bildu que al PP", tras lo que ha insistido que "no se puede llegar a ningún acuerdo hoy con Pedro Sánchez".

Asimismo, asegura que Pedro Sánchez "no tiene la fuerza y capacidad para exigir nada a ningún adversario político. No está en disposición de pedirle la abstención al PP, porque no ha cumplido sus compromisos". Egea dice que todos los escenarios "están abiertos" y nadie "podría garantizar quién será la primera fuerza en los próximos comicios".

En la presentación, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene una mención especial a los afectados por las inundaciones y ha hecho un llamamiento, asimismo, para que se siga viniendo al Mar Menor. También ha mencionado que García Egea estuvo trabajando en las inundaciones frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que lo sobrevoló.

Ha destacado la capacidad de trabajo e intelectual de García Egea, "lo urgente se come a lo importante, Teodoro García Egea, ha sabido combinar la urgencia con la importancia de la construcción del PP". Un servidor público, cuando obtengamos el Gobierno el 10 de noviembre, "más altas responsabilidades tendrás que asumir", con la camiseta de Murcia encima y la chaqueta de España, "al servicio de los murcianos y los españoles".