La ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Murcia aumenta un 12% hasta junio y la inversión crece un 61% - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ejecutado 253,03 millones de euros de su presupuesto a 30 de junio, 27,07 millones más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 11,98%, según los datos de ejecución correspondientes al primer semestre del año.

La inversión ejecutada durante los seis primeros meses de 2026 ha aumentado un 61,44% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha señalado que "la ejecución del presupuesto es la que permite que los proyectos pasen del papel a la calle y que los recursos municipales se traduzcan en mejores servicios, nuevas infraestructuras y actuaciones en barrios y pedanías".

El informe de Intervención correspondiente al segundo trimestre señala que la Corporación Local presenta una capacidad de financiación positiva de 11,79 millones de euros y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En 2025, el Ayuntamiento ejecutó 44,6 millones de euros de inversión, más de un 75 por ciento por encima de la media anual registrada entre 2016 y 2022.

EL PRESUPUESTO DE 2027, EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Los datos de ejecución se conocen después de que la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, presentara las líneas generales del Presupuesto de 2027, cuyo proceso de elaboración ya se ha iniciado.

Las cuentas municipales para el próximo ejercicio ascenderán a 578 millones de euros, 26 millones más que en 2026, y está previsto que entren en vigor el 1 de enero, por tercer año consecutivo.

El presupuesto contempla la congelación de impuestos, tasas y precios públicos y un incremento de las bonificaciones fiscales, unas medidas que, según el Ayuntamiento, supondrán un ahorro estimado de 28 millones de euros para los murcianos en 2027.

El concejal de Gestión Económica ha indicado que la ejecución presupuestaria del primer semestre permite al Consistorio afrontar las próximas cuentas "manteniendo la estabilidad" y continuar con los proyectos previstos para el municipio.