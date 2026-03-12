El Ejecutivo autonómico aprueba la Estrategia Regional contra la Soledad No Deseada

Persona con bastón - EUORPA PRESS

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado la 'Estrategia Regional de Prevención e Intervención de la Soledad No Deseada en Personas Mayores', que recoge las líneas de actuación dirigidas a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento cuando afecta a las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, así como promover el envejecimiento activo.

Esta iniciativa tiene como destinatarios principales a las personas mayores en riesgo o situaciones de aislamiento. Así, diferencia dos grupos de edad, de 65 a 79 años y mayores de 80 años.

Además, priorizará a las personas en residencias, en situación de pobreza o exclusión social, en situación de dependencia o con discapacidad, personas que atraviesen una situación de duelo y personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas.

La Estrategia se basa en cuatro ejes: prevención de la soledad no deseada, a través de la sensibilización y el fomento de los vínculos comunitarios y el sentimiento de pertenencia; mejora de la detección de situaciones de soledad; impulso a la intervención temprana y personalizada mediante el acompañamiento social; y coordinación, trabajo en red y generación del conocimiento.

A partir de estos ejes se establecen diferentes actuaciones. Entre las medidas que promueve se encuentra el impulso de programas de voluntariado para reforzar los lazos sociales, fomentar la participación de las personas mayores en la vida comunitaria o desarrollar campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía.

También incluye el desarrollo de protocolos de actuación para detectar casos de soledad en las personas mayores, la incorporación de tecnología y digitalización con ese objetivo o la puesta en marcha de proyectos regionales de acompañamiento telefónico, con llamadas semanales a mayores que viven solos.

La Estrategia contempla, además, la creación de una Mesa de Coordinación de Ayuntamientos para facilitar el trabajo conjunto.

Estará integrada por representantes de centros de salud, centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, centros sociales de personas mayores, agentes regionales y locales competentes y agentes sociales de cada territorio.

Esta Mesa será clave en la detección de la soledad no deseada, ya que estos centros y agentes sociales que la integran mantienen un contacto directo con los mayores de cada municipio, y pueden ser los primeros en detectar si algún usuario no acude a algún servicio cuando contaban con su asistencia.

La Estrategia ha sido elaborada en colaboración con entidades locales y del Tercer Sector, profesionales que trabajan con personas mayores y con las propias personas mayores, que han realizado aportaciones para mejorar el mapa de recursos y los programas existentes.