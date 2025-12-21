El Ejecutivo autonómico invierte más de 11 millones en mejorar la red regional de carreteras en la Comarca de Cartagena

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha invertido en los últimos 12 meses más de 11 millones de euros para mejorar la red regional de carreteras en la comarca de Cartagena. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, indicó que "este importante esfuerzo inversor es fruto del compromiso del presidente Fernando López Miras con la ciudad, estamos actuando sobre corredores estratégicos que soportan un elevado volumen de tráfico y que son fundamentales para la actividad económica y logística del municipio".

En contraposición, el titular de Fomento lamentó "la falta de avances" en infraestructuras de competencia estatal que resultan clave para la ciudad y su comarca, como la llegada de la alta velocidad ferroviaria, la electrificación de la línea Cartagena-Albacete o el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

"Mientras el Ejecutivo regional cumple con sus compromisos e invierte de forma sostenida en carreteras, Cartagena sigue esperando actuaciones fundamentales del Gobierno central que condicionan su desarrollo", insistió García Montoro, que aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá exigiendo estas infraestructuras, al tiempo que mantiene su esfuerzo inversor en la red regional de carreteras.

En este sentido, la Comunidad ha transferido 3,8 millones de euros para el desdoblamiento de la carretera RM-332 a su paso por el barrio de San José Obrero; la conocida como la Ronda Oeste contará con dos carriles por sentido, lo que permitirá mejorar de forma significativa la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos al municipio. Además, el próximo año se invertirá en esta actuación 1,1 millones de euros.

"Con esta actuación y el nuevo tramo de conexión hacia la carretera de Tentegorra se completará el Acceso Norte y la Ronda Transversal, configurando una red viaria adaptada al crecimiento actual de Cartagena y conectando de forma eficiente los principales ejes urbanos y periurbanos", dijo García Montoro.

A estas inversiones se suma el refuerzo del firme de la carretera Cartagena-Mazarrón, con una inversión superior a 1,4 millones de euros, una actuación que beneficiará a cerca de dos millones de usuarios al año, incluidos más de 200.000 vehículos pesados. Y una inversión de 1,3 millones de euros al refuerzo del firme de la RM-12, la autovía de La Manga.

Asimismo, la Comunidad ha intervenido en puntos especialmente conflictivos mediante la construcción de glorietas, como la del acceso a El Portús, con una inversión de 517.396 euros; la que se ejecuta actualmente en La Aljorra, en la intersección de las carreteras RM-602 y RM-605, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros y un impacto positivo para más de 3,6 millones de usuarios anuales; la glorieta que da acceso a la factoría de Sabic, ya finalizada, con una inversión de 391.000 euros, y la glorieta de la RM-F35 con una inversión de 600.000 euros.

Por otro lado, en labores de conservación ordinaria en las carreteras del término municipal de Cartagena, como repintado, limpieza de cunetas, señalización y mejora de barreras de seguridad, la inversión en 2025 ha superado los 2,5 millones de euros.