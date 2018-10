El Ejecutivo murciano urge al Gobierno central a convocar la Comisión del soterramiento aprovechando la visita de Ávalos

Publicado 05/09/2018 12:59:37 CET

La portavoz del Gobierno murciano confirma que hay "retrasos" en la llegada del AVE a la Región de Murcia

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo murciano ha pedido al Gobierno central de Pedro Sánchez que convoque de forma urgente la Comisión Social de Seguimiento de las obras de soterramiento en Murcia aprovechando la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el próximo 13 de septiembre a la Región, para "comprobar que no hay nuevos retrasos en la ejecución de las obras".

Asimismo, ha solicitado la convocatoria de esta Comisión para que el Gobierno central explique por qué las obras de soterramiento son incompatibles con la llegada provisional del AVE a Murcia en superficie", según ha hecho saber la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Igualmente, Arroyo ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "aclare cuál es el trazado y los plazos definitivos para la llegada del AVE a Cartagena".

En este sentido, Arroyo ha recordado que el Ejecutivo regional sigue defendiendo que la Alta Velocidad "llegue cuanto antes a nuestra Región", y que la Comunidad "no espere más".

Arroyo ha lamentado que hay "retrasos" en la llegada del AVE a la Región de Murcia, "no solo porque se ha paralizado la llegada en superficie de la Alta Velocidad mientras que continúan las obras de soterramiento, sino que también hay retrasos en las propias obras de soterramiento".

La portavoz del Gobierno murciano ha recordado que estaba previsto la llegada en pruebas del AVE a la ciudad de Murcia el 31 de agosto. Su intención es que el ministro explique en su visita "por qué se tomó la decisión política" de postergar esa llegada.

Y es que el Ejecutivo murciano "no tiene todavía conocimiento de los motivos técnicos ni de la hoja de ruta que el Ministerio tiene para asegurar que no haya nuevos retrasos en la llegada del AVE y, sobre todo, de por qué no puede llegar el AVE en superficie de manera provisional mientras se siguen ejecutando las obras de soterramiento", ha concluido.