ElPozo 1954 "sin aditivos", premio InnovaCción de Promarca - GRUPO FUERTES

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha sido reconocido con el premio InnovaCción de Promarca por su gama ElPozo 1954 Premium Gourmet Natural Sin Aditivos, integrada por el Jamón Cocido, la Pechuga de Pavo y la Pechuga de Pollo Premium Gourmet. "Elaborados de forma natural y sin aditivos, estos productos destacan por ser los únicos del mercado con estas características diferenciales", han explicado.

Desde la compañía han afirmado que este reconocimiento "respalda la estrategia de la compañía, centrada en el desarrollo de propuestas más saludables y nutritivas, alineadas con las nuevas demandas del consumidor. Con esta gama, la empresa también redefine la categoría y eleva los estándares de calidad en el segmento de los loncheados", según han indicado en una nota de prensa.

Los productos parten de una cuidada selección de materias primas y de un proceso de elaboración que prescinde por completo de aditivos, respetando al máximo la esencia y el sabor original del producto. "Con un 95 % de carne, el Jamón Cocido, la Pechuga de Pavo y de Pollo ElPozo 1954 Premium Gourmet ofrecen una textura jugosa, un perfil nutricional equilibrado y una experiencia gastronómica acorde con las nuevas tendencias de consumo", han añadido.

De este modo, han apuntado, ElPozo 1954 "demuestra que es posible innovar desde la tradición, combinando el saber hacer de siempre con una apuesta decidida por la innovación. El resultado son productos auténticos, limpios y sin artificios, pensados para quienes valoran lo natural sin renunciar al placer".

Los Premios InnovaCción de Promarca, impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Marcas, reconocen cada año la innovación en gran consumo, así como las mejores iniciativas en sostenibilidad y responsabilidad social.