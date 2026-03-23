Emergencias atiende a 8 personas en el incendio de un edificio en Cabezo de Torres (Murcia)

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia atendieron este domingo por la tarde a ocho personas por inhalación de humo, cuatro mujeres con edades comprendidas entre 70 y los 27 años y cuatro varones de entre 27 y 60 años, en un edificio en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se recibió a las 17.51 horas en la sala del '1-1-2'. Una llamada alertó de un incendio de vivienda en un edifico de tres plantas, del que solo veían salir humo de una de las viviendas de la tercera planta, donde vivía una mujer de edad avanzada sola.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Murcia, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los agentes de la Policía Local de Murcia informaron que la mujer de edad avanzada se encontraba fuera de la vivienda y que había gran cantidad de humo en el hueco de la escalera.

Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió 'in situ' a ocho personas por inhalación de humo y toma de constantes vitales.