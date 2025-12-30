Los Emisarios reales realizarán un pasacalles en Cartagena este viernes

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Los Emisarios reales enviados por sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán este año por primera vez a Cartagena con un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad este viernes con música en directo, animación y la figura articulada de un camello de cinco metros de altura.

El itinerario del pasacalles arranca en la Plaza del Ayuntamiento y continúa por calle Mayor, Puertas de Murcia, plaza del Icue, calle del Carmen, hasta la plaza antiguas puertas de Madrid. Después, regresará por la calle Tolosa Latour, calle del Carmen y se detendrá en la plaza del Icue, donde el Cartero Real realizará una recepción de 19.30 a 21.30 horas, en la que los niños y niños podrán entregarle su carta. Mientras, la comitiva regresará hasta plaza del Ayuntamiento, realizando el mismo recorrido, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Asimismo, el pasacalles contará con varias zonas para que las personas con movilidad reducida puedan seguir el evento. Estas están ubicadas en las calles Intendencia, San Roque, intersección calle del Carmen con calle San Roque y a la altura de calle del Carmen con plaza antiguas Puertas de Madrid.

Además de la recepción del Cartero Real del 2 de enero, los niños del municipio podrán dejar su carta en el buzón instalado junto al Palacio Consistorial. También podrán encontrarse con el Cartero Real en El Icue, los días 3 y 4 de enero, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

El 5 de enero, los Reyes Magos llegarán en barco al Puerto de Cartagena a las 12.30 horas y después se dirigirán a la plaza del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se realizará la Cabalgata de Reyes, que partirá de la Alameda de San Antón y finalizará en la plaza del Ayuntamiento.

CORTES DE TRÁFICO

Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena restringirá el tráfico durante el transcurso del pasacalles para que todos los niños puedan disfrutar de la magia del evento de la mejor manera. Por tanto, una vez que arranque la comitiva estará cortada al tráfico desde las 17.30 horas la rotonda de antiguas Puertas de Madrid, ubicada junto a la calle del Carmen.

Toda la información de los diferentes espacios y la programación de talleres, espectáculos y conciertos está disponible en www.navidad.cartagena.es; así como en la guía de Navidad adjunta a esta noticia.