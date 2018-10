Empleados de órganos públicos que no sean de la Comunidad, obligados a comparecer sólo en comisiones de investigación

Publicado 13/02/2018 11:35:53 CET

El nuevo Reglamento incluirá al INFO, SEF e Instituto de Turismo entre los organismos a los que se puede solicitar comparecencia

CARTAGENA (MURCIA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios continúan avanzando en la elaboración del nuevo Reglamento de la Asamblea Regional. En la ponencia que estudia el nuevo texto se han centrado en la reunión de este martes en las comisiones parlamentarias. En ese sentido, incluirán entre las personas a las que se puede pedir su comparecencia a personal que gestione o trabaje en organismos públicos como el INFO, el SEF o el Instituto de Turismo, entre otros. Actualmente y según ha explicado la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, "no estaba recogida su necesidad de asistir a las comisiones".

Peñalver ha recordado que se puede invitar a que comparezca en las comisiones especiales a personas que trabajen para organismos públicos que no sean de la Comunidad Autónoma, pero que no se les puede obligar a que comparezcan en ellas. En este caso, continúa Peñalver, se recogerían los organismos que anteriormente no estaban recogidos en el Reglamento como son el INFO, el SEF o el Instituto de Turismo.

"Sí se puede obligar la comparecencia a personas que trabajen para organismos de fuera de la Comunidad Autónoma cuando sean comisiones de investigación", ha apuntado Peñalver recordando que esto es lo que está ocurriendo con la petición de los grupos de que el presidente de Adif comparezca en la comisión de seguimiento de la llegada del AVE; "se le puede invitar a venir y si quiere comparecerá y si no, no".

Además de eso, los parlamentarios están regulando que los miembros del Gobierno regional puedan asistir a las comisiones de la Asamblea, con voz pero sin voto, cuando se trate un tema que les compete o que les pueda interesar.

Según Peñalver, también se está abordando el tema de cómo se puede proponer la comparecencia de una persona en la comisión. Hasta ahora tenía que existir mayoría, pero según ha apuntado, se está estudiando si con dos grupos o contando con las dos quintas partes quienes pueden obligar comparecencia, hasta ahora mayoría, pero ahora si dos grupos o las dos quintas partes de la comisión lo solicita, favorecer que se pueda proponer para que la Junta de Portavoces lo ordene.