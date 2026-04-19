El empleo turístico en la Región de Murcia crece un 4,2% en marzo y roza los 50.000 afiliados

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico en la Región de Murcia cerró el mes de marzo de 2026 con un total de 49.449 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las ramas de hostelería y agencias de viajes, lo que representa un incremento interanual del 4,2%.

En términos absolutos, la comunidad sumó 1.977 nuevos cotizantes en estas actividades respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos publicados por Turespaña, el crecimiento del empleo en la Región se ha sustentado principalmente en los trabajadores asalariados, que aumentaron un 4,9% hasta alcanzar las 40.071 personas.

Por su parte, el empleo autónomo en estas ramas turísticas creció un 1,2%, situándose en 9.378 afiliados.

En cuanto a la estructura del sector, el 81% de los trabajadores del ámbito de la hostelería y agencias de viajes en la comunidad murciana son asalariados, mientras que el 19% restante desarrolla su actividad por cuenta propia.

Con estas cifras, la Región de Murcia aporta el 2,6% del total de afiliados de España en estas categorías específicas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el conjunto de actividades vinculadas al turismo alcanzó los 2.879.152 afiliados en marzo, un aumento del 4,2%. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,5% interanual, el empleo turístico supone el 13,2% del total de afiliados.

En marzo los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 115.044 trabajadores en alta laboral.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 86.017 afiliados (39.319 en los servicios de alojamiento y 46.698 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en marzo fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 10.241 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 39.268 trabajadores.

LOS ASALARIADOS CRECEN CASI UN 5%

En el tercer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 82,5%) aumentó un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-9,1%) y aumentó en hostelería (5,4%), y dentro de ésta, se incrementó un 9,9% en los servicios de alojamiento y un 4,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,5% del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 2% debido al aumento en los servicios de alojamiento (23,3%) y de comidas y bebidas (0,3%).

Por su parte, según Turespaña, en las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 28,3% en el número de autónomos.

BALEARES, DONDE MÁS CRECE EL EMPLEO

En marzo de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas excepto en Ceuta y Melilla.

En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Baleares (11,1%), seguida de Andalucía y Cantabria.