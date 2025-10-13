Empresas de comedor escolar hacen acopio de agua para poder suministrar el menú en municipios afectados por la dana

Los Alcázares tras el paso de la borrasca Alice. La rambla de Los Alcázares. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de comedor escolar han hecho acopio de agua para poder cocinar, por lo que el servicio para este lunes está totalmente "garantizado" en aquellos municipios afectados por la dana Alice, según ha avanzado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

Marín ha asegurado que se dio aviso a las empresas de comedor escolar de esta situación para que "pudieran llevar el agua y cocinar". "Han trasladado agua a los centros educativos para poder realizar los menús escolares con completa normalidad", ha indicado.

Desde Educación se dio traslado este domingo a los centros educativos del comunicado de la Mancomunidad de Canales del Taibilla para ponerlo en su conocimiento y en aras a adoptar las medidas necesarias en la gestión del agua.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha explicado también que aquellos colegios donde hay depósitos "se les va a mantener, llenándolos", pero en aquellos centros donde no haya "se les mandarán aseos químicos para que los niños puedan utilizarlos y no haya problemas en los aseos donde no hay agua corriente".

Por su parte, el regidor de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha afirmado que se está trabajando con los centros educativos del municipio "para rellenar los depósitos de agua potable, garantizando que todos los niños dispongan de ese agua segura en sus colegios".

Desde el Ayuntamiento de San Pedro, según fuentes municipales consultadas por Europa Press, se ha enviado a todos los colegios gel hidroalcohólico, así como agua embotellada. El servicio de comedor escolar no se ha visto afectado, ya que funcionan a través de una empresa de catering y no han requerido ese tipo de servicio, al igual que en el caso de San Javier.

No obstante, se está en permanente coordinación con los centros escolares por si necesitaran algún servicio, ya que desde el Consistorio de San Pedro "hay recursos necesarios" para los colegios.

Como consecuencia de la dana Alice, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha declarado como no apta el agua del grifo en varios municipios del Campo de Cartagena y en varias pedanías de Murcia, ya que tras las fuertes lluvias se han producido importantes infiltraciones de agua de escorrentía en uno de sus canales de abastecimiento ubicados en la zona, registrándose incumplimientos de varios indicadores de calidad.