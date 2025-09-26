Las empresas familiares sitúan la profesionalización y la digitalización como palancas para preservar su legado

El Foro Avanza Empresa Familiar ha celebrado su quinta edición, reuniendo a cerca de 300 directivos y expertos de distintos sectores y territorios de España - AMEFMUR

El Foro Avanza Empresa Familiar ha celebrado su quinta edición, reuniendo a cerca de 300 directivos y expertos de distintos sectores y territorios de España, bajo el lema 'Talento y futuro'. La cita, impulsada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) y organizada en colaboración con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR), ha analizado los retos de un modelo empresarial que busca consolidar su papel como motor económico y social y garantizar su continuidad en un contexto de incertidumbre.

El presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, ha abierto la jornada destacando los principales desafíos a los que se enfrentan este tipo de compañías, que representan el 90 por ciento del tejido productivo: "Necesitamos trabajadores cualificados, una gestión eficiente del agua y la energía, la modernización de infraestructuras, la adaptación a la digitalización y a la inteligencia artificial y la incorporación a las cadenas globales de valor".

Para afrontarlos, Tortosa ha señalado que es imprescindible un esfuerzo conjunto de empresas, instituciones y administraciones y ha subrayado la importancia de seguir eliminando trabas burocráticas: "En la Región de Murcia hemos aprobado cuatro leyes de simplificación administrativa en los últimos diez años y eso es lo que necesitamos los empresarios: facilidades".

El presidente de AMEFMUR ha reclamado además nuevas fuentes de energía y disponibilidad de suelo industrial, condiciones que permitirán multiplicar la actividad empresarial y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

En su intervención, también ha repasado los compromisos de las empresas familiares: "Queremos más productividad, más innovación, más internacionalización y más sostenibilidad. Pero, sobre todo, queremos más y mejor empleo para la Región". Asimismo, ha mostrado su respaldo al Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035: "Nos alegra su puesta en marcha y ofrecemos todo nuestro apoyo para que se convierta en una realidad compartida, coordinada y efectiva".

La inauguración oficial de la jornada ha estado a cargo del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. A continuación, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha ofrecido la conferencia inaugural: 'La empresa familiar: una perspectiva desde la industria y el turismo'.

RESILIENCIA Y COMPROMISO, VALORES CLAVES EN UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE

Durante el foro se han compartido diferentes casos de éxito y experiencias de empresarios que ofrecieron claves para proteger y garantizar el relevo generacional de la empresa familiar. El primero en intervenir fue Jokin Aperribay, CEO de SAPA Placencia, quien ha relatado la evolución de una compañía que ha reforzado su proyección internacional hasta convertirse en referente mundial en sistemas de movilidad para vehículos pesados, gracias a la innovación tecnológica y a acuerdos estratégicos con grandes fabricantes y con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda 'Las familias empresarias en la sociedad de cambio'. Moderada por Manuel Bermejo, presidente ejecutivo de The Family Advisory Board, la sesión ha contado con la participación de Pedro Palomo, presidente del Grupo Octaviano Palomo; Rosa Tous, presidenta de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF) y vicepresidenta corporativa de TOUS; y Estefanía Hidalgo, directora de Calidad y consejera de Hida Alimentación.

Durante el debate, los ponentes han destacado la necesidad de que las empresas familiares no se queden atrás en este proceso de transformación. Han coincidido en la importancia de revisar paradigmas tradicionales y adoptar una mentalidad abierta que facilite nuevas formas de pensar, decidir y actuar. Asimismo, han remarcado la relevancia de afrontar los retos actuales con visión y propósito compartido, resiliencia y compromiso intergeneracional.

LA EMPRESA FAMILIAR, UN PROYECTO DE VIDA

A continuación, Inés Rovira, directora del Fórum Familiar y responsable de Proyectos Especiales en el Instituto de la Empresa Familiar, ha conducido un coloquio centrado en la gestión de la relación entre familia y empresa. En la charla se recalcó que este equilibrio, aunque complejo, es clave para garantizar tanto la convivencia como la sostenibilidad del negocio.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de la gobernanza, de la planificación de los procesos de transición generacional y de la preparación de los miembros de las nuevas generaciones para asumir su papel como accionistas.

En el coloquio han intervenido Vicente Alciturri, presidente de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM) y fundador y administrador de SEMICROL; Alberto Zoilo, presidente ejecutivo del Grupo Antonio Álvarez; y Silvia Ramos, directora adjunta de Grupo Ramos Industria del Vidrio.

LEGADO EMOCIONAL Y LA INSPIRACIÓN INTERGENERACIONAL

La jornada ha concluido con la conferencia motivacional 'El relevo inspirador. Más allá de la sucesión, cómo dejar huella en las próximas generaciones', impartida por Izanami Martínez, antropóloga, experta en neurociencia y comportamiento humano y fundadora de Soulgate.

En su primera participación en un foro de empresa familiar, la experta ha puesto en relieve que el relevo generacional no se limita a "pasar el testigo", sino que implica reflexionar sobre la huella que cada persona desea dejar y sobre cómo inspirar a quienes vienen detrás.

Ha abordado cuestiones como el intraemprendimiento, la necesidad de reinventar lo heredado y la importancia de transformar el desgaste personal y profesional en motor de crecimiento, indicando que el verdadero impulso surge del reto, la incomodidad creativa y la capacidad de adaptarse colectivamente a los nuevos tiempos.