Las empresas murcianas encaran el nuevo año "con cautela" tras un crecimiento "más moderado" a final de 2025

MURCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la Región de Murcia afrontan el nuevo año "con cautela", al estar condicionado por la desaceleración del entorno económico y la evolución desigual de los distintos sectores, tras un 2025 marcado por un crecimiento "más moderado" en los meses finales y por el impacto de la inflación.

Así lo revela el Boletín de Coyuntura correspondiente al tercer trimestre de 2025 elaborado por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y Cámara de Comercio de Murcia.

El estudio apunta que la economía de la Región cerró 2025 con un "crecimiento sólido", aunque menos intenso que en la primera parte del año, lo que llevó a las empresas a adoptar "una actitud más prudente en sus decisiones" ante el actual contexto.

Por sectores, los servicios continúan como el principal apoyo de la economía regional. Así, el "buen comportamiento" del comercio y el transporte ha permitido compensar las "dificultades" de la hostelería y el "menor ritmo" de algunas actividades industriales.

En la construcción, por su parte, el dinamismo del mercado inmobiliario convive con señales "menos favorables" en la edificación residencial y la obra pública, lo que refuerza "un clima de cautela" en nuevas inversiones.

La industria mantiene una "evolución plana y ligeramente por debajo" de la media nacional, mientras que el sector agrario presenta un comportamiento "muy dispar", con "importantes diferencias" entre cultivos y una ganadería que "continúa mostrando fortaleza".

BALANCE "DESIGUAL" EN EL ÁMBITO LABORAL

Según el estudio de CROEM y la Cámara de Comercio, en el ámbito laboral el balance es "desigual", ya que, aunque la Región siguió creando empleo durante el tercer trimestre, el aumento del paro elevó la tasa "por encima" de la media nacional.

Aun así, la patronal destaca que, en el último año, el empleo ha seguido creciendo y que la actividad se ha extendido a un mayor número de zonas de la Región, con especial protagonismo de áreas como Murcia, el Guadalentín, Cartagena-Mar Menor, Vega Media y Altiplano.

En cuanto a los precios, la Región se mantiene entre las comunidades con una inflación más moderada, lo que "ayuda a contener costes y a sostener la competitividad de las empresas, aunque los niveles actuales siguen por encima de los objetivos europeos".

El boletín también pone de relieve el descenso de las exportaciones y las importaciones, muy ligado a la evolución de los precios energéticos, un factor que ha ampliado el déficit comercial y que preocupa especialmente a las empresas con mayor presencia en los mercados exteriores.

Por último, el informe destaca un "ligero empeoramiento" del déficit público regional, aunque valora "positivamente" la mejora en los plazos de pago a proveedores, la reducción de la deuda comercial y los avances en materia de simplificación administrativa, aspectos que el tejido empresarial considera "clave" para mejorar el entorno económico y la actividad empresarial en la Región de Murcia.

De cara a 2026, las empresas de la Región de Murcia afrontan el nuevo ejercicio "con prudencia", pero también "con capacidad de adaptación", y señalan la necesidad de contar con "un entorno estable que favorezca la inversión, la actividad y la creación de empleo".