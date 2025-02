Las empresas, pilar de la resiliencia de la economía española frente a la incertidumbre, según un estudio

El estudio ha estado dirigido por los economistas Salvador Marín y Raúl Mínguez

MURCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas son el pilar de la resiliencia de la economía española frente a la incertidumbre, según un estudio del Consejo General de Economistas (CGE) y de la Cámara de España sobre la evolución económica, social, empresarial e institucional de España en el período 2014-2024.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, han presentado el estudio 'Evolución económica, social, empresarial e institucional de España en el período 2014-2024'.

Elaborado conjuntamente por ambas instituciones, el estudio "demuestra la capacidad de recuperación y transformación de España y su economía, apoyada por las empresas, fundamentales para la resiliencia y desarrollo económico de España", según informaron fuentes del Consejo General de Economistas en un comunicado.

La década transcurrida entre 2014 y 2024 representa un "momento clave de superación de retos complejos que van desde la crisis del Covid-19, las tensiones territoriales, al pleno impulso de las transiciones tecnológicas y energéticas, el renovado interés por la agenda geopolítica y la ampliación de su capacidad de influencia, o acontecimientos bélicos de envergadura como la invasión rusa de Ucrania y el agravamiento del conflicto armado en Oriente Medio".

En paralelo, la economía ha sabido recuperarse y transformarse, siendo las empresas su principal impulsor, según este informe.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado que "las empresas de España han sido parte indispensable de la transformación y el progreso del país en los últimos 10 años, siendo la auténtica columna vertebral de nuestra sociedad".

"Las aportaciones de nuestro sector privado han permitido que la economía española siga dando pasos adelante, incluso en un periodo en el que se han producido una serie de acontecimientos disruptivos históricos que han impactado notablemente sobre su actividad, como durante la crisis del Covid-19", ha precisado.

"Además, ha quedado patente la importancia de la colaboración público-privada, y la necesidad de contar con un sector industrial fuerte sobre el que descanse una cierta autonomía estrategia en ámbitos clave, como el sanitario o el de componentes tecnológicos", ha precisado.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que "los próximos años serán clave para consolidar los avances logrados en la última década y abordar los importantes desafíos que como país tenemos pendientes. Reformas estructurales en el mercado laboral, incentivos a la innovación y mejoras en la eficiencia del gasto público serán esenciales para garantizar una economía más competitiva y resiliente".

"Sin ninguna duda soy de la opinión de que la estabilidad institucional seguirá siendo un pilar fundamental en la construcción de una España más fuerte y sostenible", ha apostillado.

El estudio ha estado dirigido por los economistas Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE y presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, y Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, y en él han participado investigadores de ambos servicios de estudios.

El periodo que abarca el informe coincide con los 10 años de reinado de Felipe VI y el décimo aniversario de la Cámara de Comercio de España.

Durante la presentación, Salvador Marín ha indicado que "España ha demostrado una gran capacidad de adaptación y recuperación, pero la productividad y la inversión en I+D+i, así como en inversiones de capital fijo que eviten nuestra descapitalización como país, siguen siendo retos fundamentales para consolidar un crecimiento sostenible".

Marín también ha señalado que "a pesar de la reducción del desempleo en la última década, España aún presenta tasas superiores a la media europea, especialmente en jóvenes y mayores de 45 años".

"La estabilidad institucional ha sido clave en estos diez años, pero sin reformas estructurales en empleo, fiscalidad e innovación, el crecimiento a futuro estará limitado en términos de competitividad y de cierre de las brechas con las principales economías europeas, aunque realmente siguiendo esta senda hay capacidad de hacerlo si se siguen manteniendo los equilibrios básicos que una sociedad avanzada y una economía global requieren", ha remarcado.

Por su parte, Raúl Mínguez ha explicado que "en la última década, las empresas españolas han desempeñado un papel clave en el desarrollo económico, social e institucional del país". "Desde el ámbito económico, el sector privado ha liderado la expansión internacional de la economía española y ha impulsado la digitalización", ha remarcado.

APORTACIÓN DE LAS EMPRESAS

Entre los progresos realizados, destaca la internacionalización. Así, el peso del sector exterior en la economía española se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años (2014-2024), con un crecimiento de la base exportadora del 15,1% y un peso de nuestras exportaciones de bienes y servicios que ya representa el 40,9% del PIB, un valor por encima del registrado en potencias europeas como Italia (36,6%) y Francia (34,7%).

Más específicamente, durante este tiempo, los bienes exportados por nuestras empresas experimentaron una tendencia creciente, con un incremento neto del 37,3% en valor y del 5,4% en toneladas exportadas.

En lo que respecta a las exportaciones de servicios, su evolución también ha sido positiva en términos netos, registrando una destacable subida del 80,3% durante el mismo período. Sumándose al proceso de internacionalización de la economía, otra aportación clave por parte del sector empresarial es el progreso en su compromiso y contribución social, medioambiental y de gobernanza, aumentando por ejemplo su esfuerzo económico un 72,5% desde el año 2014 en sostenibilidad medioambiental.

Considerando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en un sentido amplio, se constata que, en el año 2022, las acciones de RSC se dirigieron principalmente hacia proyectos relacionados con la educación, la salud y el bienestar social.

El estudio incluye una encuesta en la que las empresas identifican también carencias estructurales en la economía española, entre las que enfatizan las deficiencias en productividad. A este respecto, el sentir de las compañías consultadas es que el aumento de la productividad ha sido muy reducido en la última década y supone el principal reto de cara a los próximos años.

La gran proporción de empresas pequeñas que conforman el tejido productivo de España es una de las posibles causas de este pobre rendimiento. La productividad tiende a incrementarse a medida que aumenta el tamaño empresarial y son las empresas españolas de menor tamaño las que presentan un diferencial de productividad más negativo con respecto a sus equivalentes europeas.

En lo que respecta a la I+D, el análisis refleja que aunque existe un crecimiento ininterrumpido de la inversión en investigación y desarrollo en España desde 2014, y el peso de la inversión en I+D dentro del PIB ha aumentado desde el 1,2% en 2014 hasta el 1,4% en 2022, estamos lejos del objetivo del 2,1% del PIB para 2027 fijado por la Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación.

Atendiendo al origen de la inversión en innovación, pública o privada, ambas modalidades han evolucionado favorablemente desde 2014, pero es la inversión empresarial la que ha aumentado en mayor medida que la inversión pública (22,2% y 7,5%, respectivamente).