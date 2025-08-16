Las empresas del sector del mueble vendieron al exterior, entre enero y mayo, por valor de 66,7 millones de euros

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas regionales del sector del mueble han incrementado su presencia en mercados internacionales en los primeros cinco meses del año. En este sentido, el volumen de exportaciones alcanzó los 66,7 millones de euros frente a los 61,04 del mismo periodo del 2024, lo que supone un crecimiento interanual del 9,27 por ciento.

La Región es actualmente la octava provincia más exportadora de España y los principales países de destino son Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido. Para seguir consolidando estas cifras, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Murcia, ha organizado una misión comercial a Polonia, dirigida a empresas del sector de la construcción y componentes para el mueble, del 12 al 18 de octubre de este año.

El objetivo de la misión es facilitar contactos comerciales con potenciales clientes, distribuidores y socios en un mercado con gran dinamismo en sectores como la edificación residencial, la reforma y el equipamiento del hogar. La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, señaló que "la Región es la quinta provincia más exportadora de España a Polonia, con más de 143 millones de euros en los cinco primeros meses de este año, con un crecimiento por encima del cinco por ciento".

"En este contexto y ante el fuerte impulso que existe en este país en la reforma de viviendas, oficinas y comercios, estamos ante un interesante mercado en expansión, que valora el diseño, la calidad y la tecnología, donde las empresas de la Región tienen mucho que aportar", añadió.

Los destinatarios de esta acción comercial son las empresas de componentes de muebles y construcción: servicios de construcción, ingeniería, arquitectura, materiales, maquinaria. La acción comercial forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info con la colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Las empresas interesadas pueden inscribirse hasta el 8 de septiembre en la web del Info.