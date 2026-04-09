Las empresas turísticas de la Región prevén un crecimiento del 6,3% en sus ventas para el segundo trimestre de 2026

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MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector turístico de la Región de Murcia prevén un incremento de sus ventas del 6,3% en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que sitúa a la comunidad como la cuarta con mejores perspectivas de negocio para la primavera, según el último informe de Exceltur.

Este dinamismo responde, en parte, al denominado "efecto refugio" derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, que posiciona a los destinos del Levante español entre las opciones preferentes.

En concreto, la Región se sitúa solo por detrás de Castilla-La Mancha (+8,2%), Extremadura (+7,8%) y la Comunidad Valenciana (+7,7%).

A nivel nacional, el informe destaca que el PIB turístico real creció un 2,1% en el primer trimestre del año, a pesar de las condiciones climáticas adversas y los problemas de conectividad ferroviaria que afectaron especialmente a los corredores del sur.

Para el conjunto de 2026, Exceltur ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB turístico español hasta el 2,5%, lo que supondría aportar el 15,9% de todo el crecimiento esperado para la economía nacional.

No obstante, el sector mantiene la cautela ante el fuerte encarecimiento de los costes operativos, que han subido un 9% en el petróleo, un 8,1% en energía y un 7% en suministros.

Esta presión sobre los márgenes empresariales afecta con especial intensidad a las compañías de transporte, mientras que los hoteles de sol y playa y las empresas de ocio muestran una mayor capacidad de recuperación en sus ventas.