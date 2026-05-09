ENALJ pide en Murcia medidas urgentes para mejorar la situación de jueces interinos y honorarios en Europa

Foto de familia de la Asamblea General Ordinaria de la European Network of Associations of Lay Judges (ENALJ), que se está celebrando hoy en el Hotel Nelva - CEDIDA ORGANIZACIÓN

La ciudad acoge la Asamblea Anual de ENALJ, la red europea que agrupa a las asociaciones de jueces interinos y honorarios de 14 países MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La European Network of Associations of Lay Judges (ENALJ) ha reclamado este sábado en Murcia la adopción de medidas urgentes para garantizar condiciones laborales dignas y mayor estabilidad para los jueces, magistrados y fiscales interinos en Europa.

La organización ha realizado estas reivindicaciones durante el acto central de su Asamblea General Ordinaria, que se ha celebrado en la capital murciana y ha reunido a asociaciones de catorce países.

ENALJ ha advertido de que estos profesionales desempeñan funciones jurisdiccionales "esenciales" en los sistemas judiciales europeos, pero lo hacen, en muchos casos, en condiciones de precariedad, sin equiparación en derechos, estabilidad ni protección social respecto a la judicatura titular.

Durante la jornada, la presidenta de la Asociación Pro Diginidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, Lydia Polo Alba, ha manifestado que "Asociaciones de toda Europa se reúnen aquí para debatir un problema que en España sigue sin resolverse: somos el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha puesto fin al abuso de temporalidad de quienes ejercemos funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera titular".

"Hablamos de 1.010 Jueces Sustitutos, más del 70 por ciento mujeres, y de un 25 por ciento del Poder Judicial y la Fiscalía que lleva décadas esperando una solución conforme con el Derecho de la Unión", ha añadido.

En el mismo sentido se ha expresado, la presidenta de la Asociación Plataforma Judicatura Interina, Inmaculada Domínguez Oliveros: "La sentencia Obadal del TJUE marca un punto de inflexión al exigir medidas efectivas, proporcionales y disuasorias frente al abuso de temporalidad, incluyendo la estabilidad y la reparación íntegra. Consideramos que el actual Proyecto de Ley Orgánica no se ajusta a estas exigencias, al mantener procesos selectivos abiertos a terceros y establecer indemnizaciones limitadas".

"Además, no reconoce la antigüedad ni garantiza una reparación adecuada del daño sufrido. Creemos que este planteamiento perpetuaría la situación de precariedad estructural de la judicatura interina. Por ello, reclamamos una solución legislativa urgente, plenamente conforme al Derecho de la Unión Europea, que asegure la estabilización real y la reparación efectiva del colectivo", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales Sustitutos de España, Rosa Navarro Sánchez, ha reivindicado la fijeza y la equiparación plena de condiciones laborales, conforme a la jurisprudencia europea reciente: "Los Abogados Fiscales Sustitutos somos casi 500 profesionales, mayoritariamente mujeres y mayores de 50 años, que representamos el 20 por ciento del Ministerio Público. Contamos con amplia formación y desempeñamos las mismas funciones que los fiscales de carrera, al servicio del interés general".

"Pese a ello, sufrimos desde hace décadas una contratación temporal abusiva y continuada, contraria a la Directiva 1999/70. Esta situación genera una precariedad estructural, denunciada ante instituciones nacionales y europeas, conforme a la reciente STJUE de 14 de abril de 2026. Por ello reclamamos la fijeza y la equiparación plena de nuestras condiciones laborales", ha añadido.

El resto de asociaciones han expuesto la situación en sus respectivos países, analizando aspectos como el acceso, las retribuciones, la seguridad laboral o los criterios de cese, y han coincidido en señalar la existencia de desigualdades estructurales en el conjunto de la Unión Europea.

La Asamblea ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell; el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera; en representación del Alcalde de Murcia, la concejal Mercedes Bernabé Pérez; por conexión telemática y en representación de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), el Vocal del CGPJ, Carlos Hugo Preciado; y el presidente de ENALJ, Rainer Sedelmayer.

También han estado presentes, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Joaquín Martínez Salmerón: el portavoz de SUMAR en la misma Comisión del Congreso, Enrique Fernando Santiago Romero; las Magistradas de la Asociación 'Juezas y Jueces para la Democracia', Concepción Roig Angosto y Olga Reverte Villar; y el Magistrado jubilado del TSJ de la Región de Murcia, Joaquín Ángel de Domingo.

ENALJ

La European Network of Associations of Lay Judges (ENALJ) es una red europea fundada en Berlín en 2012, que agrupa, actualmente, a veinte asociaciones procedentes de catorce países del continente.

Su Asamblea General Ordinaria constituye el principal foro europeo de debate sobre la situación jurídica, laboral y social de magistrados, jueces y fiscales que ejercen funciones jurisdiccionales con vínculos no permanentes, figura conocida en España como judicatura sustituta o interina, y bajo distintas denominaciones en el resto de Europa: Schöffen en Alemania, jueces honoríficos en Italia, lawnicy en Polonia, lekdommare en los países nórdicos.

Pese a las diferencias de modelo, todas las legislaciones nacionales comparten un denominador común: el reconocimiento de la participación ciudadana en la administración de justicia como, en palabras de la Carta Europea, principio fundamental de toda sociedad democrática.

ENALJ desarrolla además proyectos europeos de formación, entre los que destaca el programa SELECT (StrEnghten Lay and honorary judges European CompeTencies), orientado a la correcta aplicación por los jueces no titulares de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea - la denominada Carta de Niza - en materias como derecho de extranjería, derecho de familia, derecho laboral, protección del consumidor, no discriminación y derecho penal.