Encuentra el cuerpo sin vida de un hombre bajo el Puente de Hierro de la ciudad de Murcia

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana, sobre las 10.30 horas, agentes de la Policía Local de Murcia han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre bajo el Puente de Hierro de la ciudad de Murcia.

Debido a la posición en la que han encontrado el cadáver, junto a la orilla del río y con la mitad del cuerpo en el agua, podría tratarse de una persona que había pasado la noche en el lugar y que se podría haber ahogado por la crecida que ha experimentado el Río Segura en las últimas horas.

En estos momentos, no se han esclarecido la causa de su muerte y será la autopsia y la investigación que está realizando la policía las que arrojen luz sobre este suceso.