Enfermeras de Primaria del Área I darán formación afectiva saludable a más de 4.000 menores

Las Intervenciones Con Las Familias Están Impartidas Principalmente Por Los Profesionales De Enfermería Comunitaria Escolar Del Área I Y Matronas. - CARM

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área I de salud, que tiene como centro de referencia el hospital Virgen de la Arrixaca, refuerza su compromiso con la promoción de la salud infantil y adolescente con la implantación completa del programa 'Persea Junior' y 'Persea Familias' en todas sus zonas básicas de salud.

De esta manera, se amplía el alcance del Programa de Educación Integral en Salud Sexual y Afectiva del Servicio Murciano de Salud (SMS) que durante este curso escolar llegará a más de 2.200 alumnos de Educación Secundaria y 2.400 de Primaria, y en el que han participado ya casi 150 familias.

La formación, llevada a cabo por profesionales de Enfermería de Atención Primaria, está orientada a promover una sexualidad saludable, responsable y respetuosa entre la población más joven. Para ello, las intervenciones se adaptan plenamente a cada etapa evolutiva, y se llevan a cabo a través de métodos activos y participativos como la cuentoterapia, que favorecen la reflexión, el aprendizaje significativo y la adquisición de habilidad de autocuidado.

De forma complementaria, 'Persea Familia' amplía el impacto del programa más allá del aula con talleres dirigidos a los progenitores, organizados en colaboración con las asociaciones de madres y padres de los centros y los equipos directivos.

Esta formación proporciona herramientas para mejorar la comunicación familiar, acompañar de manera positiva el desarrollo afectivo de los menores y abordar cuestiones actuales como la influencia de las redes sociales y los entornos digitales.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Las intervenciones con las familias están impartidas principalmente por los 15 profesionales de Enfermería Comunitaria Escolar del Área I, junto con matronas, profesionales de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica y Trabajo Social, lo que refuerza el enfoque integral de la educación para la salud y prevención de conductas de riesgo.

Actualmente, el Área I de Salud cuenta con 98 profesionales formados en el Programa Persea y 18 profesionales capacitados específicamente en 'Persea Junior' y 'Persea Familias'.