Entra en funcionamiento el Parque Inundable de Lorquí para minimizar el riesgo de inundaciones ante fuertes lluvias

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura el nuevo sistema de drenaje sostenible en el Polígono Industrial ‘El Saladar I’ Lorquí - CARM

Gobierno regional invierte más de 30 millones en 12 actuaciones hidráulicas, entre parques inundables y tanques de tormentas

LORQUÍ (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles el nuevo Parque Inundable de Lorquí, una infraestructura de drenaje sostenible que "ya es una realidad y está en funcionamiento", en la que el Gobierno regional ha invertido cuatro millones de euros.

Esta obra estratégica pone fin a los problemas históricos de arrastres e inundaciones en la avenida Papa Alí y la carretera regional B-33, "garantizando de manera definitiva la seguridad de los vecinos, trabajadores y empresarios del Polígono Industrial 'El Saladar I'", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que "esta infraestructura hidráulica va a permitir que los episodios de lluvia que hasta ahora generaban inundaciones, se puedan solucionar", al tiempo que ha remarcado que "además de proteger a las personas, evita inundaciones en las naves del Polígono Industrial, en las vías de comunicación, y también supone una transformación urbana de todo el entorno".

De este modo, el recinto ha sido dotado con equipamiento ciudadano de máxima calidad en la parcela principal, incluyendo zonas de juegos infantiles, recintos habilitados para mascotas e itinerarios botánicos compuestos exclusivamente por especies autóctonas, todo bajo estrictos criterios de accesibilidad universal. Así, el Parque Inundable, "supone sumar un nuevo pulmón verde para el municipio", en palabras del presidente.

Durante el acto de inauguración, López Mirás también ha puesto en valor la hoja de ruta marcada por su Ejecutivo, en la que solo durante esta legislatura, el Gobierno regional ha invertido "más de 30 millones de euros en 12 actuaciones hidráulicas, entre parques inundables y tanques de tormentas, para minimizar el riesgo para las personas y el riesgo de inundaciones cada vez que llueve".

El sistema de drenaje sostenible (SuDS) ya se encuentra plenamente operativo. Cuenta con dos grandes embalses de retención con una capacidad total de hasta 50.000 metros cúbicos de agua de lluvia. Este sistema de última generación permite captar las escorrentías antes de que afecten a las naves industriales y viales del polígono, filtrarla de forma natural y devolverla al medio ambiente de manera controlada y respetuosa con el entorno.

Este proyecto cuenta con un modelo de financiación donde el 79 por ciento de los fondos provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 21 por ciento restante ha sido aportado con fondos propios de la Comunidad.