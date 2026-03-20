Las entradas y abonos del festival La Mar de Músicas saldrán a la venta el próximo jueves

Archivo - Imagen del escenario en una edición pasada de La Mar de Músicas - LA MAR DE MÚSICAS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El festival La Mar de Músicas anunciará la programación completa de su trigésimo primera edición el próximo jueves, 26 de marzo, jornada en la que también se iniciará la venta de abonos y entradas sueltas a partir de las 12.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

El proceso de compra se realizará exclusivamente de forma telemática a través de las plataformas oficiales del evento, 'www.lamardemusicas.com' y 'www.compralaentrada.com', y no habrá puntos de venta presenciales.

La organización habilitará 300 abonos para el Auditorio Paco Martín del Parque Torres con un precio de 125 euros, que incluirán el acceso a todos los conciertos de este escenario y a las actuaciones del Castillo Árabe durante los viernes y sábados. Por su parte, las entradas individuales para este recinto no serán numeradas y tendrán un coste que oscilará entre los 30 y los 45 euros.

Para el escenario del Patio del Antiguo CIM se pondrán a disposición del público 200 abonos, con un precio de 80 euros, que cubrirán ocho de los nueve conciertos programados, mientras que las entradas sueltas para este espacio costarán 18 euros.

El festival mantiene el carácter gratuito para los conciertos del miércoles en este escenario, así como para las actuaciones de la explanada del puerto durante el Día Repsol, previsto para el 22 de julio.

Las actuaciones en el Castillo Árabe 'Escenario Estrella de Levante' tendrán un precio de 15 euros y comenzarán tras la finalización de los conciertos en el Parque Torres.

Todas las adquisiciones, tanto abonos como entradas, llevarán asociado un gasto de distribución fijo de 1,09 euros. La taquilla física en los recintos solo abrirá dos horas antes de cada función para vender los remanentes que no se hayan agotado previamente en la venta online.