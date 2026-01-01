Las entradas para las galas del Carnaval 2026 de Cartagena ya están a a la venta

Reina del Carnaval de Cartagena 2025 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Federación del Carnaval de Cartagena ya tiene a la venta las entradas para los eventos del Carnaval 2026, que se celebrará del 6 al 17 de febrero. Las localidades para las galas del pabellón Wssell de Guimbarda, que tienen un precio entre 4 y 6 euros, se pueden adquirir en El Corte Inglés, en concreto, en Atención al cliente, en la planta sótano.

Se pueden comprar las entradas para la Gala Reina Infantil (7 de febrero), Gala Reina Adulta (7 de febrero), Concurso de coreografía infantil (8 de febrero), concurso de coreografía adulta (8 de febrero), Gala Drag (9 de febrero) y Gala del Rey (10 de feberero). Todos estos eventos se realizarán en el pabellón Wssell de Guimbarda, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Próximamente se pondrán a la venta las entradas para el XXIII Concurso Nacional de Chirigotas Ciudad de Cartagena, que se celebrará en auditorio El Batel los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026.