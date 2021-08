Entregados los galardones 'Castillete de Oro' a Cloti Corvi y 'Pencho Cros' al mecenazgo a la Fundación SGAE

MURCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cante de las Minas volvió a rendir homenaje, ayer por la tarde a los pies de la 'Catedral del Cante', a personas e instituciones que contribuyen a la difusión de este arte que es el flamenco. Entre ellas destaca la Fundación SGAE y la profesora de danza Cloti Corvi.

En el primer caso, la 60 edición del Festival Internacional le otorgó el galardón 'Pencho Cros' al mecenazgo, por su labor de apoyo durante años a este festival y que recogió Juan José Solana, compositor y presidente de la Fundación SGAE, quien no dudó en reivindicar que "la cultura puede ser segura" y que, a pesar de unos tiempos difíciles, el sector ha sabido sobreponerse "trabajando por la cultura como objetivo y horizonte siempre".

"Uno de los objetivos de la Fundación es promover las actividades artísticas y el flamenco es la actividad artística más universal, probablemente, de este país, y por eso estamos orgullosos de participar en todas las actividades que tienen que ver con él", señaló el presidente, dando la enhorabuena al Festival por el trabajo que realiza, sintiendo sus logros como propios tras tantos años de colaboración.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Pedro López, agradeció el "apoyo incondicional que año tras año la SGAE tiene hacia nuestro festival, porque gracias a vosotros se mantiene la cultura", destacando que gracias a su labor "estos festivales pueden tener cobertura, ayuda y difusión".

Tras esto, fue el turno del 'Castillete de Oro' para reconocer la difusión del flamenco a Cloti Corvi, quien no pudo estar presente durante la entrega y llevó sus palabras hasta la Plaza Joaquín Costa en la voz de su hija Elena Lorente Corvi.

"Espero que este premio no sirva solo para recordar el pasado, sino el presente y el futuro que queremos para La Unión, el Festival y el flamenco", transmitía su hija. "Ha llegado el momento de poder beneficiarnos nosotros de nuestras raíces", recalcó. Por su parte, Elena quiso agradecer este galardón por recordar así "todo el trabajo que mi madre ha hecho por esta ciudad, por la danza y por el flamenco".

Pedro López recordó que "la vida de Cloti ha sido trabajar por la cultura del municipio de La Unión a través de la danza". Tras esto, sonó un efusivo aplauso en toda la Plaza Joaquín Costa, con la intención de que Cloti lo recibiera desde la distancia.

En el acto también estuvo presente, además de parte del consulado de la República de Lituania en España, la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano Martínez, quien recalcó el apoyo por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a este Festival.

"Estoy implicada por mi devoción por el flamenco, porque es patrimonio de la humanidad y entre todos tenemos que ayudar a que ocupe el puesto que tiene que ocupar. Yo me voy a ocupar de que en la comunidad ocupe su lugar y llevarlo mucho más lejos de lo que ha llegado", afirmó.

DOS DEFENSORES INCANSABLES DEL FLAMENCO EN LA UNIÓN

En la tarde de ayer también hubo dos reconocimientos destacados a dos personas que han tratado con mucho cariño al Festival en los más de 30 años que han venido hasta La Unión. El primero de ellos fue José Serrano Chacón, cordobés de nacimiento y afincado en Barcelona, que cada año, sin importar los kilómetros, ha estado sin fallar a pie de escenario para captar la esencia más pura del Festival con su cámara, demostrando su amor por el flamenco y por el municipio.

Este año, a sus 88, ha vuelto a estar presente en la 60 edición, tras haber sido testigo de cómo una joven Mayte Martín se hacía con la 'Lámpara Minera' allá por 1987, o cómo lo conseguía Miguel Poveda en el 1993, año desde el que no se ha perdido ni una edición.

"Estoy enormemente agradecido a La Unión no por hoy, sino por muchos años, porque me han tratado con mucho cariño todos los años que he venido. Siempre he querido a La Unión y la tengo como si fuera mi familia", afirmó José Serrano. "Este hombre se ha ganado el cariño y el respeto del municipio", añadió Pedro López.

El segundo reconocimiento fue para el unionense Ginés Garrido Fernández, que ha sentido el festival como parte de su vida en los 40 años en los que no ha dejado de aplaudir el arte que ha brotado del escenario del Cante de las Minas, conectando con las raíces de su pueblo con orgullo. El reconocimiento lo recogieron sus hijos Fran y Angelita, dando las gracias en nombre d su padre a la mención. "Mi padre, a sus 87 años, el ratico que tiene de lucidez lo tiene con el cante", afirmó su hijo.

"El Festival no puede olvidar a aquellas personas que siempre lo han llevado por bandera y Ginés por encima de todo tenía claro que lo más grande era en agosto su festival", matizó el presidente de la Fundación Cante de las Minas.

MIGUEL DE TENA ENCANDILÓ AL PÚBLICO DE LA UNIÓN CON FANDANGOS A CAPELA

La séptima 'Lámpara Minera' brilló ayer con más fuerza que nunca con la actuación de Miguel de Tena. El ganador del máximo reconocimiento que se otorga en el mundo del flamenco como es la 'Lámpara Minera' en el año 2006, conquistó a un público que estuvo totalmente entregado desde que Antonio Patrocino hijo rozó la primera cuerda de su guitarra.

Abrieron la velada unas malagueñas por abandolao y continuó con soleá por bulerías. El silencio sepulcral con el que la afición de La Unión contempla el arte del buen flamenco solo se rompía al grito de "bien, Miguel, bien" y "vamos Miguel".

Miguel de Tena regalaba al público su arte en forma de granaína y el público de La Unión le correspondía con sus "olés". No faltaron en el repertorio de Miguel de Tena los tientos tangos.

Caía ya la tarde y el de Badajoz quiso agradecer el cariño que recibía del público y de pie y con los brazos en cruz dejó el micrófono a un lado y cantó un fandango que quedará por siempre en el recuerdo de todos los que pudieron disfrutar, en esta 60 edición, del arte de Miguel de Tena.

ÚLTIMOS ENCUENTROS DEL 60 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS

El Festival Cante de las Minas llega a su última jornada concediendo el galardón 'Catedral del Cante' a la República de Lituania por su labor en la promoción del flamenco a través del Consulado de la República de Lituania en España. Dentro del homenaje, tendrá lugar el concierto del saxofonista Kestutis Vaiginis, que junto al pianista Alex Conde actuarán en el 'Cante en la Calle' con su 'Flamenco-Jazz Project'. Hoy se celebra la gran final, a partir de las 22.00 horas, en Maquinista de Levante.

En la categoría de Cante, los finalistas son Amparo Heredia Reyes, 'La Repompilla', desde Granada, clasificada tras su cante por levantica, petenera, minera, taranta, abandolao, malagueña y seguiriya; Francisco Escudero Márquez, 'El Perrete', desde Badajoz, quien cantó por malagueña, abandolao, taranta, levantica, minera, bulería por soleá y seguiriya; Manuel Cuevas González desde Sevilla con su cante por malagueña, taranta, levantica, minera, granaína y media, cantiña y seguiriya; y Esther Merino Pilo desde Badajoz cantó por tangos, cartagenera, minera, taranta y seguiriya.

En guitarra, el finalista es Álvaro Pérez Álvarez, de Granada, que tocó taranta y alegrías. Disputarán en la categoría de baile conseguir el 'Desplante' femenino y masculino respectivamente, Paula Rodríguez Lázaro, de Madrid, clasificada tras haber bailado por taranto y cantiñas, y Rafael Ramírez Vílchez, de Sevilla, por taranto y caña.

Por último, en la categoría de instrumentista flamenco, optarán por el 'Filón' Lara Wong, natural de Canada, con flauta travesera y bansuri que tocó por levantica y seguiriya, y Antón Cortés Marín, desde Palma de Mallorca, al piano, por taranto y alegría.