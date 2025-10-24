López Miras destaca récord histórico de afiliados a la Seguridad Social: "Las cosas se están haciendo bien"

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado que la comunidad autónoma ha superado por primera vez los 700.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone "más de 7.000" trabajadores que el año pasado y refleja "que las cosas se están haciendo bien".

López Miras ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado en un contacto informativo en Murcia por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año, publicados este jueves.

El máximo dirigente regional ha destacado que los datos de la EPA muestran "una tendencia positiva" y ha insistido en que "las bajadas de impuestos, las implicaciones administrativas, las políticas de libertad económica tienen reflejo en las oportunidades".

"Es una buena noticia que hoy la Región de Murcia tenga datos positivos en cuanto a la generación de oportunidades, la creación de puestos de trabajo, de empleos, pero tampoco puede llevarnos al conformismo. Queremos más, vamos a seguir trabajando para que haya todavía más trabajadores y más oportunidades", ha remarcado.