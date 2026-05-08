Un equipo científico del IEO-CSIC reconstruye 24 años de crisis ambiental en el Mar Menor con tecnología satelital

Vista satelital del Mar Menor - IEO-CSIC

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), con el apoyo técnico del Centro de Supercomputación y Bioinnovación (SCBI) de la Universidad de Málaga, ha reconstruido 24 años de crisis ambientales en el Mar Menor gracias a la tecnología satelital, según ha informado la institución científica.

El estudio, publicado en la revista 'Regional Studies in Marine Science', aplica de forma operacional el algoritmo BELA (BELich Algorithm), una herramienta diseñada para superar la complejidad óptica de la laguna y evaluar con precisión su estado ecológico.

El equipo ha reconstruido una serie histórica de 24 años --entre 2000 y 2024--, en la que identifica cinco periodos de productividad primaria "extraordinariamente elevada".

Estos episodios suelen iniciarse a principios de verano y presentan una persistencia inusual, con duraciones de entre 138 y 348 días, lo que revela un patrón de crisis recurrente hasta ahora no detectado.

El estudio también muestra que los episodios más persistentes presentan dos picos sucesivos de intensidad, lo que apunta a una respuesta compleja del ecosistema al aumento de la temperatura y al reciclaje de nutrientes.

Además, identifica cambios espaciales relevantes para la gestión, como el desplazamiento de las zonas de mayor productividad desde el sur hacia el oeste y noroeste de la laguna en los episodios más recientes.

La clave de este avance radica en el uso combinado de seis satélites equipados con sensores de color del océano, que permiten una vigilancia prácticamente diaria y una alta sensibilidad para detectar cambios rápidos en la calidad del agua.

Estos sensores no solo estiman la abundancia de microalgas, sino que también permiten identificar la sucesión biológica del ecosistema: las crisis suelen comenzar dominadas por diatomeas y evolucionar hacia comunidades de flagelados a medida que aumenta la materia orgánica en el agua, mostrando cada fase una firma espectral diferenciada.

Esta capacidad de diagnóstico consolida el algoritmo BELA y los sensores de color del océano como un sistema eficaz de alerta temprana para el seguimiento y análisis del Mar Menor.

El estudio, respaldado por los proyectos BELICH y NITROMAR con fondos Next Generation, aporta evidencia científica para orientar la recuperación de la laguna y facilitar la toma de decisiones basadas en datos.

El proyecto BELICH es una iniciativa coordinada por el IEO-CSIC e integrada en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyos objetivos son mejorar el conocimiento científico sobre la dinámica y funcionamiento del ecosistema lagunar; establecer un sistema de monitorización y modelización y desarrollar los mecanismos que garanticen el flujo de conocimiento científico hacia los niveles de gestión y a la sociedad en general.