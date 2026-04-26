La ESAD colabora con Pace University de Nueva York para promover el intercambio de estudiantes y docentes

La directora de la ESAD, Dolores Galindo, la secretaria académica, Raquel Jiménez, y alumnas de la ESAD, durante su estancia en Pace University de Nueva York. - CARM

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) colabora con Pace University de Nueva York, uno de los epicentros de la formación escénica en Estados Unidos, para promover la transferencia de metodologías docentes y la movilidad de estudiantes y personal académico, a través de la acción Erasmus+ KA171.

La ESAD, dependiente de la Consejería de Educación y Formación Profesional, mantiene un convenio desde el pasado año con Pace University para reforzar el currículo académico a través del intercambio de estudiantes entre las dos instituciones, la participación del profesorado de ambos centros en periodos de docencia compartida, con el fin de actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la puesta en común de marcos teóricos sobre las artes escénicas contemporáneas, y el estudio comparado de los sistemas de formación actoral y de dirección.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, destacó que "la internacionalización de las Enseñanzas Artísticas de la Región es un hito, ya que la colaboración con una institución de la solvencia académica de Pace University reafirma la posición de la ESAD como centro de referencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, mejora la calidad de sus enseñanzas y enriquece la práctica docente".

La directora de la ESAD, Dolores Galindo, y la secretaria académica, Raquel Jiménez, participan estos días en un encuentro en la universidad neoyorquina con el objetivo de consolidar el programa de internacionalización.

En la actualidad hay dos alumnas de la Región de Murcia que estudian Interpretación de Texto y Musical, en la facultad de Film and Screen, y en enero dos alumnas de Nueva York estudiaron en la ESAD.

La Escuela Superior de Arte Dramático abre el periodo para solicitar las pruebas de acceso en el Grado de Enseñanzas de Arte Dramático, para el curso 2026-2027, del 4 al 15 de mayo. Las pruebas se celebrarán del 10 al 18 de junio, y el plazo de matrícula para el alumnado admitido será del 2 al 6 de julio.