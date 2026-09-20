La ESAD de Murcia inaugura este lunes el curso académico 2026-2027 con unas Jornadas dedicadas al Teatro Musical

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia celebra este lunes y martes sus Jornadas de Teatro Musical, un evento que servirá como marco al acto de inauguración oficial del curso académico 2026-2027.

Organizadas con la colaboración del Centro de Profesores y Recursos (CPR) de la Región de Murcia, estas jornadas buscan conectar la formación académica con la realidad profesional de una de las disciplinas escénicas en mayor auge y con un largo recorrido ya en la ESAD de Murcia.

Las sesiones matutinas estarán centradas en la historia, la pedagogía y la reflexión acerca del teatro musical. El programa incluirá ponencias y mesas redondas a cargo de reconocidas figuras del panorama nacional como los directores y creadores Ricard Reguant y Romeo Urbano, el actor y profesional de los musicales Felipe Forastiere, el investigador Mikel Olleta y los profesores de la ESAD Aurelio Rodríguez y Francisco García Vicente.

Uno de los puntos clave de las mañanas será la mesa redonda con egresados de la ESAD de Murcia, que compartirán sus experiencias, trayectorias y retos profesionales a los que se han enfrentado en su carrera artística.

Por las tardes, el protagonismo recaerá en la formación técnica y práctica a través de talleres especializados: Taller de Canto en el Musical, impartido por Felipe Forastiere, centrado en la técnica vocal aplicada al repertorio del teatro musical; y el Taller de Coreografía y Movimiento, Impartido por el actor y bailarín José Miralles, orientado a la integración del trabajo corporal en la escena musical.