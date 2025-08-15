La escala de The Ocean Race en Cartagena llenará el puerto de actividades gratuitas

CARTAGENA (MURCIA), 15(EUROPA PRESS)

El puerto de Cartagena recibirá por primera en su historia a las siete embarcaciones clase IMOCA participantes en The Ocean Race Europe 2025 con regatistas de 13 nacionalidades a bordo. Con motivo de esta gran cita náutica, la organización de la regata ha preparado decenas de actividades para todas aquellas personas que quieran disfrutar de cuatro jornadas repletas de eventos relacionados con el mundo de la vela, el ocio y del cuidado de los mares.

A la llegada de los competidores de la regata, prevista para la primera jornada del 23 de agosto, y provenientes de Portsmouth, Reino Unido, hay que sumar el acto de inauguración oficial del evento, que tendrá lugar ese mismo día a las 19.30 horas en el puerto cartagenero. Allí se darán cita autoridades institucionales y del deporte para dar el pistoletazo de salida a cuatro días repletos de actividades de todo tipo, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La visita de un cazaminas militar, actividades acuáticas infantiles en la cola de la Ballena, regatas, un espectáculo de Carthagineses y Romanos, charlas náuticas, experiencias gastronómicas y sobre medioambiente, una jornada de limpieza de playas y una paella gigante, son algunas de las muchas actividades que tendrán lugar en el Ocean Live Park de entrada gratuita, diseñado para dar ambiente y colorido a una de las competiciones de vela más importantes del mundo. Cada jornada finalizará con conciertos de música y sesión de Djs.

El director de la escala en Cartagena, Patricio Rosas, ha destacado que "se trata de un espacio abierto y gratuito, en el que los asistentes podrán ver de cerca los impresionantes IMOCA, subir a un simulador de navegación, adentrarse en el Dome de The Ocean Race o visitar la base de los equipos. Además, el domingo 24 de agosto se celebrará el Fan Day, con una sesión de firmas de pósters y encuentros con los regatistas, quienes compartirán sus experiencias de la regata".

Además, el público puede sumarse al programa Pit Lane y disfrutar de un encuentro guiado y cercano con los mejores regatistas oceánicos y los barcos IMOCA más rápidos del planeta, cuyas entradas se pueden adquirir en https://tickets.theoceanrace.com/es/home

El evento, que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Cartagena y la Autoridad Portuaria, concluirá el martes, 26 de agosto, con la salida de la siguiente etapa: Cartagena - Niza, Francia, que podrá seguirse a través de una gran pantalla ubicada en el Puerto.

"Nos hace especial ilusión recuperar para Cartagena una regata de reconocido nombre internacional como es The Ocean Race. Esto nos permite mostrar la Costa Cálida, la ciudad y el Puerto de Cartagena como un gran destino para la práctica de vela profesional, además de promocionar el deporte de la vela en la población local y mostrar el atractivo campo de regatas que presenta la bahía de Cartagena", ha concluido Rosas.