'Escenas de la vida conyugal', con Ricardo Darín y Andrea Pietra, y el concierto de Carlos Ares, agotan las entradas

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los escenarios de Murcia abren sus puertas esta semana al teatro, la danza, la música y el humor, sin olvidar tampoco las propuestas familiares. Al Teatro Romea llegará uno de lo espectáculos más esperados de la temporada, 'Escenas de la vida conyugal', con Ricardo Darín y Andrea Pietra.

Mientras, en el Teatro Circo Murcia, se conocerá al ganador del CreaMurcia Canción de Autor, estará presente el humor de Yllana y también la danza de la compañía de Sara Calero con 'La finitud', un montaje incluido en el circuito Danza a Escena, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La programación semanal comenzará en el Teatro Romea con 'Escenas de la vida conyugal', montaje que llega a Murcia con las entradas ya agotadas y que se representará del miércoles 22 al domingo 26 de octubre. Protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de Norma Aleando, esta adaptación teatral de la película de Bergman ofrece una mirada íntima sobre las relaciones de pareja y la condición humana, alternando momentos de humor, ternura y drama.

En el Teatro Circo Murcia, la programación arrancará el jueves, 23 de octubre a las 19.00 horas, con la final del CreaMurcia Canción de Autor, en la que competirán El Raspa, Río Rosa y Caries. Como artista invitado actuará Carlos Ares, uno de los referentes del pop alternativo nacional, que presentará temas de su nuevo disco, 'La boca del lobo'. Las invitaciones ya están agotadas

La danza regresará al Teatro Circo el viernes, 24 de octubre a las 20.00 horas, con la compañía Sara Calero y 'La finitud', una propuesta que combina danza española y flamenca con música en directo y que invita a reflexionar sobre la vida y la muerte. Las entradas tiene un coste de 10, 12 y 15 euros.

El sábado 25 a las 20.00 horas, el humor será protagonista con la compañía Yllana Teatro y su sátira antibelicista 'War Baby'. En esta comedia, un grupo de reclutas se enfrenta al absurdo de una guerra iniciada por un líder infantil y caprichoso. Humor, gags visuales, ritmo trepidante y crítica social se mezclan en otro ejemplo del inconfundible estilo Yllana, que busca hacer reflexionar al público a través de la risa. Las entradas tienen un coste de 18, 20 y 22 euros.

Otra noche de humor será la del viernes 24 a las 21.00 horas en el Auditorio de Guadalupe con Fran Pati y su monólogo 'Y tú, ¿tienes pueblo?'. El cómico manchego celebra sus diez años en la comedia repasando, con ironía y cariño, la vida en los pueblos y las diferencias con la gran ciudad. Las entradas tiene un precio de 15 euros.

PROPUESTAS FAMILIARES

La programación familiar también estará muy presenta esta semana en los espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia y saldrá a la calle gracias al ciclo de espectáculos gratuitos A Pie de Calle. Este sábado 25 a las 12.30 horas la Plaza de la Paja de Murcia acogerá 'Home', una obra de Cris Clown ganadora de 7 premios en el Festival Circada en la que, con humor y ternura, dos personajes enfrentan a su tediosa rutina doméstica y a la incomunicación.

El mismo sábado por la mañana, a las 12.00 horas, el Salón de los Espejos del Teatro Romea acogerá una nueva función del ciclo Pequeño Romea: 'The Pied Piper of Hamelin' ("El flautista de Hamelin"), un cuento en inglés lleno de música y fantasía, para el que las entradas cuestan 7 euros.

El domingo 26 está programada una doble propuesta familiar. Por la mañana, a las 12.00 horas, el Auditorio de Beniaján acogerá 'Arrullo', de La Púa Escénica; un montaje de títeres inspirado en la leyenda jumillana del Monte de los Hermanillos. El precio de las entradas es de 5 euros.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la programación semanal finalizará en el Teatro Circo Murcia con '¡Soy salvaje!', de La Maquiné. Se trata de una aventura teatral sobre la amistad y el respeto por la naturaleza protagonizada por Mona, una niña criada en la selva por Koko, un gorila. Un emotivo espectáculo que invita a los más pequeños a reflexionar sobre la protección del planeta. Las entradas tienen un coste de 6 euros.