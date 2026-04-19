'Escritores en su tinta' clausura su XX edición con Vicente Garrido y Rosa Huertas el 22 y 24 de abril

Vicente Garrido - ESCRITORES EN SU TINTA

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Escritores en su tinta' clausura su XX edición con una semana intensa. Por un lado, el psicólogo y criminalista, Vicente Garrido, intervendrá el próximo 22 de abril (20.00 horas), en sesión de tarde para todos los públicos y, por otro, la autora Rosa Huertas protagonizará el 24 de abril una actividad dirigida a los más jóvenes con la participación de los IES Goya y Cañada de las Eras (13.00 horas).

Los dos encuentros se celebrarán en la Biblioteca Salvador García Aguilar, como viene siendo habitual, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo literario, organizado por la concejalía de Cultura de Molina de Segura, y coordinado y presentado por la periodista y escritora, Lola Gracia, se ha consolidado como una de las propuestas culturales más estables y reconocibles del panorama regional.

El 22 de abril, Garrido hablará de sus libros de no ficción en sus especialidades como Psicólogo y Criminalista, tales como 'El psicópata integrado', 'La mente criminal' o 'Amores que matan' y también de su incursión en la ficción, de la mano de Nieves Abarca, con obras como 'Crímenes exquisitos', 'Martyrium' o 'Los muertos viajan deprisa', entre otras.

Vicente Garrido (Valencia, 1958) es licenciado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Psicología por la de Valencia. Realizó su posgrado en la Universidad de Ottawa y fue profesor invitado en la de Salford (Reino Unido).

Ha sido consultor de las Naciones Unidas y colaborador de cuerpos policiales. Además, ha recibido la Cruz de San Raimundo de Peñafort por sus méritos en justicia. Su último trabajo 'El psicópata integrado' está tan alineado con la actualidad que casi asusta.

Por su parte, Rosa Huertas (Madrid, 1960) es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Filología Hispánica por la de Murcia y profesora de Lengua y Literatura en educación secundaria.

Ha publicado más de 20 libros que combinan historia, ficción y personajes clásicos para conectar con lectores jóvenes. Entre sus obras destacan 'Mala Luna' (Premio Hache de Literatura Juvenil) y 'Tuerto, maldito y enamorado' (Premio Alandar). Ha obtenido también el Premio Anaya, el Azagal y el Ciudad de Cartagena de Novela Histórica y más recientemente ha obtenido el Premio Wilkie Collins de novela negra por 'Los perros huelen el miedo'. Conocida por su estilo documentado, ha explorado narrativa para adultos centrada en figuras culturales e históricas.

Lejos de limitarse a un único público o enfoque, 'Escritores en su tinta' ha construido a lo largo de sus veinte ediciones una identidad propia basada en un principio claro: apostar por una literatura de calidad que dialogue también con lo popular, tendiendo puentes entre distintos géneros, voces y sensibilidades.

El ciclo reivindica así una concepción abierta de la cultura, en la que conviven el rigor, la divulgación y la capacidad de llegar a públicos diversos. En este contexto, la presencia de Vicente Garrido refuerza la dimensión transversal del programa.

Catedrático de Criminología y referente en el estudio de la conducta criminal, Garrido ha sabido trasladar el conocimiento académico al gran público a través de una obra que combina ensayo, divulgación y análisis narrativo del crimen. En las 19 ediciones anteriores de este ciclo ya veterano han participado algunos de los autores y autoras más destacados en nuestro idioma, desde aquellos considerados ya clásicos de la literatura española.

Es el caso de Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Luis Landero, Carmen Posadas o Enrique Vila-Matas, hasta superventas como Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi o Santiago Posteguillo, tratando así de dar satisfacción a un amplio espectro de lectores.

También visitaron este ciclo el recientemente fallecido Bryce Echenique, Michelle Houellebeq o Ian Gibson y voces tan autorizadas del periodismo como Manuel Vicent o Nativel Preciado.

La XX edición de 'Escritores en su tinta', que se inició el pasado 26 de febrero con David Uclés, continuó con Marta Sanz, Jorge Molist y concluirá el 24 de abril con Rosa Huertas. Con esta clausura, Escritores en su tinta no solo cierra una edición, "sino que reafirma su papel como espacio de referencia para el encuentro con la literatura en todas sus formas: exigente y accesible, reflexiva y cercana, capaz de interpelar tanto desde el pensamiento como desde la emoción", destacan desde la organización.