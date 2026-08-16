Las Escuelas Infantiles del municipio de Murcia rozan el 10 en la valoración de las familias

El Ayuntamiento de Murcia cuenta con siete Escuelas Infantiles Municipales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia continúan consolidándose como un servicio educativo de referencia para las familias del municipio. Y es que, la encuesta de satisfacción correspondiente al curso 2025/2026 otorga una valoración global de 9,59 sobre 10, lo que refleja el elevado grado de confianza de las familias en el proyecto educativo, la atención prestada y la calidad de los servicios que ofrecen estos centros municipales.

El estudio pone de manifiesto que todos los ámbitos analizados obtienen puntuaciones superiores a 4,70 sobre 5, fruto de la satisfacción de las familias tanto con la atención educativa como con la organización de los centros, la comunicación con los equipos docentes, los servicios complementarios y el estado de las instalaciones.

Entre los aspectos mejor valorados destaca la limpieza y el orden de las instalaciones, que alcanza 4,91 puntos sobre 5, seguida de la atención prestada por los equipos directivos, con 4,90 puntos, y del trabajo realizado para favorecer el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas, valorado con 4,89 puntos.

También reciben una excelente puntuación el Servicio de Aula Matinal, con 4,89 puntos, y las actividades educativas desarrolladas en las aulas, con 4,86 puntos sobre 5.

"Estos resultados ponen de manifiesto la confianza que las familias depositan en nuestras Escuelas Infantiles Municipales y reconocen el esfuerzo diario de los equipos educativos y directivos por ofrecer una atención cercana, personalizada y de calidad desde las primeras etapas educativas", ha valorado la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

En este sentido, la edil ha subrayado que "la educación de 0 a 3 años es una etapa decisiva en el desarrollo de los menores y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer centros modernos, seguros y con un proyecto educativo que acompañe tanto a los niños como a sus familias".

UN MODELO EDUCATIVO BASADO EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA

La atención educativa constituye una de las principales fortalezas del servicio. Las familias valoran especialmente el trabajo realizado para favorecer la adquisición de hábitos de autonomía personal, así como la calidad de las actividades pedagógicas desarrolladas diariamente en las aulas.

En este apartado, el bloque educativo, que engloba el desarrollo de la autonomía y las actividades educativas, obtiene una valoración media de 4,88 sobre 5, un reconocimiento al proyecto pedagógico desarrollado en las Escuelas Infantiles Municipales y a la profesionalidad de sus equipos docentes.

La encuesta también pone en valor la relación entre los centros y las familias. La atención y comunicación con los tutores, la información sobre el funcionamiento de las escuelas y los informes de evaluación reciben valoraciones próximas a los 4,80 puntos sobre 5, gracias a un trabajo que pone el foco en la relación basada en la cercanía, la disponibilidad y la confianza mutua.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VALORADOS MUY POSITIVAMENTE

Los servicios que facilitan la conciliación familiar también mantienen un elevado nivel de satisfacción entre los usuarios. En concreto, el Servicio de Comedor alcanza una valoración de 4,85 sobre 5, mientras que el Servicio de Aula Matinal obtiene 4,89 puntos, situándose entre los aspectos mejor puntuados de toda la encuesta.

Asimismo, la atención prestada por los equipos directivos obtiene una valoración de 4,90 sobre 5, con una percepción positiva de las familias respecto a la accesibilidad, la capacidad de respuesta y el acompañamiento que reciben durante toda la etapa educativa.

Los resultados también muestran el reconocimiento al cuidado diario de las instalaciones y a las medidas higiénicas implantadas en los centros, aspectos considerados esenciales por las familias y que sitúan a la limpieza y el mantenimiento como el indicador mejor valorado de toda la encuesta con 4,91 sobre 5 puntos.

"En conjunto, la valoración obtenida confirma la consolidación de un modelo educativo basado en la atención personalizada, la colaboración con las familias y la mejora continua de la calidad del servicio que prestan las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia", ha apuntado la edil.

El Ayuntamiento de Murcia cuenta con siete Escuelas Infantiles Municipales, como son San Roque y El Lugarico en El Palmar; Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera La Verde.

En total, ofrecen más de medio millar de plazas para bebés y niños de entre 4 meses y 3 años, y se han consolidado como un recurso esencial para la conciliación familiar y el desarrollo integral de los menores.