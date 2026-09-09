Las escuelas infantiles de Murcia inician el curso con una cifra récord de 510 alumnos y tres nuevas aulas nido

Escuela infantil municipal de La Paz, en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las siete escuelas infantiles de la red municipal del Ayuntamiento de Murcia han iniciado el curso escolar 2026/2027 con un registro de 510 alumnos matriculados, lo que supone 26 estudiantes más que en el periodo anterior y marca una cifra récord para el servicio.

La principal novedad del presente curso es la apertura de tres nuevas aulas nido para bebés de entre cuatro meses y un año, lo que eleva a 47 el total de aulas de la red municipal, según ha informado la concejal de Educación, Belén López, durante una visita al centro de La Paz.

En concreto, la escuela infantil de Beniaján incorpora un aula nido 1 (de 4 a 8 meses) y un aula nido 2 (de 9 a 11 meses), con capacidad para 14 menores, mientras que el centro Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, suma un nuevo aula nido 2.

Por otra parte, la red atiende este curso a 12 alumnos con necesidades educativas especiales.

Los centros mantienen el horario habitual de 8.15 a 16.00 horas --con servicio matinal desde las 7.30 horas para favorecer la conciliación-- y servicio de comedor con menús adaptados para menores de entre tres meses y tres años.

Entre las novedades pedagógicas, el Ayuntamiento implantará a partir de octubre un programa de enseñanza de inglés en las siete escuelas que integran la red: San Roque y El Lugarico (El Palmar), Beniaján, La Ermita (La Alberca), La Paz (Murcia), Nuestra Señora de la Fuensanta (Santiago el Mayor) y Nuestra Señora de los Ángeles (Sangonera la Verde).