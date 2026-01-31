Los espacios naturales protegidos de la Región superan las 68.000 personas atendidas en 2025

Actividad desarrollada en el Parque Regional de Sierra Espuña - CARM

Los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia cerraron el año 2025 con más de 68.000 personas atendidas a través del Servicio de Información y Atención al Visitante, una cifra que supone un incremento respecto al ejercicio anterior y que consolida la tendencia al alza en el uso público y la participación ciudadana en estos enclaves naturales.

El balance anual recoge tanto la atención directa al visitante como la participación en actividades, programas educativos y acciones divulgativas desarrolladas a lo largo del año. "Estos datos reflejan el creciente interés de la ciudadanía por conocer, disfrutar y respetar los espacios naturales protegidos, así como el esfuerzo que realiza el Gobierno regional por acercarlos a todos los públicos mediante una oferta variada, accesible y de calidad", destacó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

En este sentido, subrayó que "la educación ambiental y la divulgación son herramientas clave para garantizar la conservación a largo plazo de nuestro patrimonio natural". La atención a los visitantes se articula a través de una red compuesta por cuatro Centros de Visitantes y cuatro Puntos de Información distribuidos estratégicamente por el territorio regional.

En cuanto a los primeros, se trata, en concreto, del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu, en el Parque Regional de Sierra Espuña; el Centro de Visitantes El Valle, en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy; el Centro de Visitantes Las Cobaticas, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; y el Centro de Visitantes Las Salinas, en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

A ellos se suman los Puntos de Información de Fuente la Higuera, en el Parque Regional de la Sierra de la Pila, en el municipio de Fortuna; el del Santuario de La Esperanza, en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, en Calasparra; el ubicado en el Monumento Natural Monte Arabí, en Yecla; y el Punto de Información de Coto Cuadros, en el monte público del mismo nombre, en Murcia.

Desde estos recursos se ofrece orientación sobre senderos, normativa, valores naturales y zonas de uso público, además de apoyo a las actividades programadas.

MÁS DE 14.000 PARTICIPARON EN LA 'MOCHILA DE ACTIVIDADES'

El balance de 2025 pone de relieve el peso de la programación de actividades como una de las líneas de actuación con mayor alcance. Más de 14.000 personas participaron en las propuestas incluidas en la denominada 'Mochila de Actividades', que engloba rutas guiadas, yincanas, exposiciones, talleres, puntos de información móviles y acciones vinculadas a la celebración de días mundiales relacionados con el medio ambiente, dirigidas tanto a público general como a grupos organizados.

En el ámbito educativo, el programa 'La Naturaleza a tu alcance' implicó a 11.800 estudiantes, que participaron en actividades desarrolladas tanto dentro de los espacios naturales protegidos como en centros educativos de la Región. Esta línea se complementa con otras iniciativas diseñadas para distintos perfiles, desde escolares y familias hasta colectivos locales y visitantes habituales de los espacios naturales.

El informe recoge también acciones específicas como el programa 'ProCuadros', que atendió a 3.306 escolares en actividades de orientación y educación ambiental en el Monte Público de Coto Cuadros, consolidando este espacio como un referente para el aprendizaje en contacto con la naturaleza. De esta forma, el número total de participantes en programas escolares superó los 15.000 alumnos.

Entre los recursos y actividades con mayor demanda durante el pasado año destaca el área educativa del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, cuyas visitas permiten acercar al público el trabajo de conservación y recuperación de especies silvestres.

Asimismo, las rutas guiadas por espacios protegidos registraron una elevada participación y permitieron dar a conocer de forma directa la biodiversidad regional mediante experiencias prácticas adaptadas a diferentes edades y niveles de conocimiento.

Además de la actividad desarrollada en los propios espacios naturales, la programación incluyó acciones de divulgación fuera de los parques regionales. En este contexto, la participación en eventos como la Semana de la Ciencia y la Tecnología permitió llegar a unas 2.000 personas, lo que amplía el alcance de los mensajes de sensibilización ambiental a nuevos públicos.