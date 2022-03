Esperanza Aguirre presentará en Murcia su libro 'Sin complejos' el próximo lunes

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Educación y Cultura Esperanza Aguirre presentará su libro 'Sin complejos' el próximo lunes, 14 de marzo, a las 16.45 horas, en el Centro de Mujer San Antolín, en Murcia, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En el acto, organizado por María Dolores Bolarín, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Ejecutivas (ANAEDE), también intervendrá Antonio Semitiel, director de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio (UCAM).

La autora aborda en este ensayo, publicado por La Esfera de los Libros, la situación política actual desde la experiencia de los casi cuarenta años de vida política en primera fila, y hace un llamamiento a todas las fuerzas de centro-derecha a iniciar un periodo de reflexión con vistas a reagruparse.

"Porque solo una derecha sin complejos, unida, que plante cara a los dogmas de lo políticamente correcto y esté humildemente orgullosa de la Historia de España, puede ofrecer una alternativa ilusionante y atractiva a los españoles", afirma Aguirre, para quien "el hecho de estar fuera del juego político, el no tener ya ninguna ambición personal en la política, me concede un cierto plus de legitimidad para abordar los análisis de lo que nos pasa".

A los 23 años, Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) ya era abogada y técnico de Información y Turismo del Estado, destinada en el Ministerio, donde, como funcionaria, fue ocupando distintos cargos. Ya de joven le interesaba leer los clásicos del liberalismo (Adam Smith, Von Mises o Hayek) y algunas publicaciones inglesas como The Economist.

Tras las elecciones de 1982 y el éxito de Felipe González, decidió dar el paso de meterse en política, convencida de que las propuestas liberales son "mejores y más eficaces" que las socialistas, que acababan de triunfar en España. Lo hizo en un pequeño partido, la Unión Liberal, que, coaligado con Alianza Popular, la llevó al Ayuntamiento de Madrid como concejala en la oposición en 1983.

A partir de ese cargo, fue edil con responsabilidades de gobierno, ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y, finalmente, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid.