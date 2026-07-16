Espinardo recuperará su histórico Casino como nuevo espacio para la vida cultural y asociativa

Las obras permitirán la recuperación del Casino de Espinardo como espacio para la vida cultural y asociativa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Espinardo recuperará el histórico edificio del Casino, que se convertirá en un nuevo espacio dedicado a la cultura y a la actividad social y asociativa. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto a los concejales de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han visitado este jueves el inmueble tras la celebración de la Junta de Gobierno que ha tenido lugar en Espinardo.

La rehabilitación permitirá devolver a los ciudadanos un edificio de alto valor patrimonial y simbólico y transformarlo en un espacio polivalente para el desarrollo de exposiciones, talleres, conferencias y programación artística, respondiendo así a las necesidades de los vecinos de una infraestructura específica para el impulso de iniciativas culturales, han señalado desde el Consistorio.

Así, el proyecto contempla la creación de salas versátiles adaptadas a diferentes actividades y la instalación en el inmueble de la sede de la histórica Asociación del Casino de Espinardo, lo que garantizará la continuidad de su labor social y comunitaria y reforzará el papel del edificio como punto de encuentro para los vecinos. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Murcia, a través de las concejalías de Cultura e Identidad y de Pedanías y Vertebración Territorial, con la asociación permitirá compatibilizar nuevas propuestas culturales con el uso de los socios del Casino, quienes seguirán disponiendo de espacios para reuniones y actividades.

De este modo, se mantiene el vínculo histórico con la entidad que ha custodiado el edificio durante más de un siglo, integrando tradición y futuro en un mismo proyecto.

Con este objetivo, el Ayuntamiento está acometiendo obras en el histórico inmueble para garantizar estabilidad estructural. En concreto, está ejecutando los trabajos de atado y arriostramiento de los muros de carga existentes y la construcción de un nuevo forjado colaborante, que permitirá disponer de una cubierta plana transitable

Una vez concluidos estos trabajos, se llevarán a cabo labores destinadas a acondicionar sus espacios interiores mediante trabajos de albañilería y carpintería, con los que se dotará al edificio de los elementos necesarios para acoger actividades culturales, sociales e institucionales. En total, el Ayuntamiento de Murcia destinará cerca de 350.000 euros para recuperar el esplendor de este emblemático edificio de la pedanía.

El Casino de Espinardo, fundado en 1916 por exportadores del pimentón, fue durante décadas un punto neurálgico social y cultural de la pedanía.