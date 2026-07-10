Las espumas detectadas en el río Segura tienen un origen predominantemente natural, según un estudio del CEBAS

Espuma en el río Segura - CHS

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha concluido que las espumas aparecidas en diversos tramos del río Segura tienen un origen predominantemente natural y biológico, lo que descarta la contaminación química como causa principal de este fenómeno.

El proyecto de investigación que ha motivado el estudio nació a raíz de la alarma social que generan estos episodios recurrentes tras los periodos de precipitaciones, lo que llevó al personal de laboratorio de la CHS a realizar una intensa campaña de monitorización desde marzo de 2025 hasta la finalización de los trabajos de campo el pasado mes de marzo de 2026.

La metodología empleada consistió en recolectar un total de 87 muestras dobles analizadas estadísticamente, tomando siempre una primera en el momento exacto de la aparición de la espuma y otra de control una vez que el cauce recuperaba la normalidad para poder contrastar los datos, según ha informado la CHS.

Los resultados finales del CEBAS determinan que la formación de la espuma está ligada a un enriquecimiento en materia orgánica y a la actividad microbiana del agua, siendo las lluvias intensas el detonante mecánico que arrastra hacia el río, mediante la escorrentía, restos vegetales, partículas finas y compuestos orgánicos con propiedades tensioactivas naturales.