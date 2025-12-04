El Estadio La Condomina pasa a llamarse Estadio Heredia 21 La Condomina

1033476.1.260.149.20251204140324 Estadio Heredia 21 La Condomina - UCAM CF

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Estadio La Condomina de Murcia pasa a denominarse Estadio Heredia 21 La Condomina, fruto del acuerdo alcanzado entre el Club y Heredia 21, empresa patrocinadora cuya dirección está encabezada por Manu Heredia, directivo del UCAM Murcia CF.

Se trata de una compañía de inversiones y desarrollo de proyectos tecnológicos vinculados a sistemas financieros. Su incorporación a la identidad del estadio "refleja la confianza en el modelo deportivo del UCAM Murcia CF", según han informado fuentes del equipo.

Esta nueva denominación "supone un paso significativo dentro de la estrategia de crecimiento y consolidación institucional de la entidad", han señalado. El acuerdo permite "continuar impulsando la sostenibilidad del proyecto deportivo y fortalecer la vinculación entre el Club, la afición y sus empresas patrocinadoras", han añadido.

El Club ha querido subrayar que La Condomina "sigue manteniendo su identidad, historia y arraigo en la ciudad de Murcia, incorporando ahora el nombre de una empresa que apuesta firmemente por el deporte y por el desarrollo de la institución universitaria".

La entidad ha agradecido a la compañía y a su CEO "la confianza depositada en este proyecto común, celebrando un patrocinio que contribuye al crecimiento, estabilidad y desarrollo futuro de la institución".

El cambio de nombre tiene efecto inmediato en todas las comunicaciones, soportes oficiales y activaciones desarrolladas por el Club.