Las excavaciones en el Castillejo de Monteagudo revelan un nuevo muro del conjunto palacial de Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de excavaciones arqueológicas que el Ayuntamiento de Murcia desarrolla este verano en el Castillejo de Monteagudo ha sacado a la luz un posible tercer recinto del Palacio de Ibn Mardanís, conocido como el Rey Lobo, por el hallazgo de un muro de más de 54 metros de longitud que podría corresponder a una tercera muralla del conjunto palacial.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, acompañado por el presidente de la Junta Municipal de Monteagudo, David Campoy, ha visitado este viernes los trabajos coincidiendo con la finalización del primer turno del programa de voluntariado arqueológico, en el que han participado 18 estudiantes de la Universidad de Murcia y personas interesadas en el patrimonio cultural.

La campaña, integrada en el Plan de Investigación V y centrada en el denominado Tercer Recinto de Las Fortalezas del Rey Lobo, ha permitido documentar un muro de orientación norte-sur construido con tapia calicastrada, con una longitud superior a 54 metros y una altura conservada de alrededor de un metro, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Según los responsables de la excavación, esta estructura, junto a las dos torres situadas junto al actual camino de acceso al Castillejo, podría corresponder a una cerca o tercera muralla destinada a cerrar la parte inferior del cerro donde se ubica el complejo palacial.

El muro permanecía oculto bajo acumulaciones de tierra y piedra en antiguas terrazas agrícolas de una finca municipal. Pese a los efectos de la erosión, los arqueólogos consideran que conserva un estado suficiente para continuar su estudio y plantear futuras actuaciones de recuperación y puesta en valor.

Durante la campaña también se ha localizado el enterramiento de un individuo adulto en el exterior del recinto amurallado. Los trabajos están siendo dirigidos por la antropóloga física de la Universidad de Murcia María Haber, que analizará la cronología, las características del enterramiento y las posibles causas de la muerte mediante estudios especializados.

La iniciativa mantiene además un marcado carácter formativo a través del programa de voluntariado desarrollado en colaboración con la Universidad de Murcia. Los participantes realizan labores de excavación, registro estratigráfico, documentación, limpieza de materiales y conservación preventiva.

El segundo turno de la campaña comenzará el próximo 20 de julio y se prolongará hasta el día 31. En él participarán 19 voluntarios, de los que 15 repiten tras formar parte del primer grupo, junto a cuatro nuevas incorporaciones, para continuar la investigación en este sector del yacimiento.