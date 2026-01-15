Los expedientes por ciberacoso caen un 19% tras la prohibición de móviles en las aulas

Archivo - Un aula de un colegio - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha dado cuenta este jueves al Consejo de Gobierno del balance de 2025 de la prohibición del uso de dispositivos móviles en los centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de la Región de Murcia.

El informe pone de manifiesto que la medida, implantada en enero de 2024, ha contribuido "de forma significativa" a la reducción de los comportamientos vinculados al ciberacoso.

En concreto, los expedientes abiertos por ciberacoso durante 2025 descendieron un 19% respecto a 2023, lo que confirma una tendencia a la baja tras la entrada en vigor de la medida.

Asimismo, los casos cerrados con evidencias de acoso a través de redes sociales u otros medios tecnológicos se redujeron un 54% en comparación con 2023 y se mantienen en niveles similares a los registrados en 2024.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha indicado que este descenso evidencia una mayor eficacia de las medidas preventivas y de las actuaciones de los centros en materia de convivencia y seguridad digital, así como una respuesta más rápida y eficaz ante las conductas inadecuadas que están relacionadas con los medios digitales.

Igualmente, los datos reflejan una "clara mejoría" en el clima de respeto hacia la figura del profesor, ya que las faltas muy graves relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos contra docentes han disminuido cerca de un 78% respecto a 2023, y un 71% en relación con 2024.

En conjunto, el balance evidencia que la prohibición del uso de móviles en los centros educativos "está siendo una herramienta eficaz para mejorar la convivencia, reforzar la autoridad del profesorado y proteger al alumnado".

El Gobierno regional adoptó la prohibición del teléfono móvil tras ser la primera comunidad autónoma en constituir, en 2023, un grupo de expertos sobre digitalización en las aulas. Como particularidad frente a la regulación de otras autonomías, el uso del móvil está restringido también durante el recreo, el comedor escolar y en la realización de actividades complementarias y extraescolares.