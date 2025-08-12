El experto en Shakespeare Declan Donnelan lleva este jueves a San Javier su versión de 'Los dos hidalgos de Verona'

Escena de la versión de 'Los dos hidalgos de Verona' de Declan Donnelan - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El experto en Shakespeare Declan Donnelan mostrará este jueves su versión de la comedia 'Los dos hidalgos de Verona' en el 55 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier (Murcia), según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El montaje, coproducido por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona Teatro y Cheek By Jowl, aborda el verdadero significado de la amistad como una forma de amor desprovista de sexo y equiparable al amor romántico.

Declan Donellan firma la adaptación del texto junto a Nick Ormerod, que también se ocupa de la escenografía y el vestuario.

Además de la amistad y el amor, temas habituales en la literatura del Renacimiento, en esta obra escrita por el joven Shakespeare se encuentra una de las creaciones más emblemáticas del personaje del criado cómico, que genera un modelo que alimentará posteriormente tanto el teatro del Bardo como el de sus seguidores.

El tono cómico y el enredo caracterizan este montaje actualizado por Donnelan que narra la peripecia de dos amigos, Valentín, que se va a vivir nuevas experiencias, y Proteo, que se queda por amor. Ambos se encontrarán de nuevo y hasta se enamoran de la misma mujer, dando lugar a una serie de equívocos y enredos.