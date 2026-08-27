Una exposición con 40 obras inéditas homenajea en Murcia a la escultora Elisa Séiquer - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia rendirá homenaje a la escultora Elisa Séiquer con una exposición que reunirá más de un centenar de obras, alrededor de 40 de ellas inéditas, coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento y dentro de la programación cultural organizada por el Ayuntamiento con motivo de la Feria de Septiembre.

La muestra, cuyo montaje ha visitado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, abrirá sus puertas la próxima semana y reunirá obras llegadas desde Bélgica, Madrid y Alicante, entre otros lugares, para reivindicar el legado de una de las escultoras más destacadas de la historia cultural de la Región de Murcia.

La exposición, comisariada por Tomás Ruiz Planes, incluirá dibujos, retratos, bustos y otras piezas de la artista, especializada en la representación del cuerpo humano y su anatomía y autora de retratos de diferentes personalidades vinculadas al municipio.

Avilés ha destacado que se trata de "esa gran primera exposición que se hace sobre la vida y obra de esta artista", al tiempo que ha subrayado la importancia de recuperar su figura coincidiendo con las tres décadas de su fallecimiento.

Junto al homenaje a Séiquer, el ciclo expositivo de la Feria de Septiembre incluirá la muestra 'De la Feria a la Fiesta. 760 años de historia', que podrá visitarse hasta el 25 de septiembre en el Archivo Municipal del Palacio Almudí y recorrerá la evolución de esta celebración a través de documentos, fotografías y otros materiales históricos.

Las Bóvedas del Almudí acogerán, por su parte, obras de los artistas emergentes Arturo Ruiz, Sofía Sánchez y Celia Verdú, dentro de la programación municipal de apoyo a los jóvenes creadores.

La oferta se extenderá también a los Molinos del Río, donde se exhibirá una muestra dedicada a los carteles históricos del Festival Lemon Pop con motivo de su 30 aniversario, mientras que la sala Glorieta Uno acogerá 'La mirada naif de Miguel García Vivancos'.

Además, la avenida de la Libertad será escenario de la exposición 'Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna', dedicada a acercar al público la figura y los descubrimientos de uno de los grandes innovadores de la historia de la ciencia.

A esta programación se suman otras exposiciones que ya pueden visitarse en espacios culturales municipales, como 'Materia Interior', del escultor Jaume Plensa, y 'The Flowers of Mars', del artista italiano Alessandro Sciaraffa, ambas en la Cárcel Vieja.

También forman parte de la oferta cultural 'Miguel Valverde. Colección López y Rubio', en el Museo de la Ciudad, y 'Marte, la conquista de un sueño', en el Museo de la Ciencia y el Agua.

El concejal de Cultura e Identidad ha señalado que la programación busca convertir la ciudad en un espacio expositivo durante la Feria de Septiembre, combinando propuestas de patrimonio, arte contemporáneo, jóvenes creadores y divulgación científica en diferentes espacios municipales.

"Murcia se convierte en una gran sala expositiva, en un gran museo, para que tanto murcianos como visitantes, durante esta feria, disfrutemos de la escultura y de la pintura en su máximo exponente", ha concluido Avilés.