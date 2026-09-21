Una exposición recorre 100 años de turismo en la Región de Murcia con 74 carteles históricos

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, en la inauguración de la exposición ‘100 años de turismo en la Región de Murcia’. - CARM

LORCA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia celebra el Día Mundial del Turismo con la exposición '100 años de turismo en la Región de Murcia', una muestra que recorre la evolución de la promoción turística regional entre 1926 y 2026 a través de 74 carteles, además de fotografías, postales, folletos, guías turísticas y otros materiales históricos.

La exposición, organizada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), y la Universidad de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, puede visitarse desde este lunez y hasta el 9 de octubre en el Palacio de Guevara de Lorca, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha inaugurado la muestra junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y otros representantes de las entidades organizadoras.

La exposición permite observar cómo ha evolucionado la imagen turística de la Región y el protagonismo que han adquirido elementos como el Mar Menor, la Costa Cálida, el termalismo, el patrimonio histórico, la artesanía y la gastronomía.

La muestra también repasa la transformación de la oferta turística regional, desde el turismo de sol y playa hasta la incorporación de propuestas vinculadas a la cultura, la naturaleza, la gastronomía, el turismo activo, las fiestas y festivales y el turismo de salud.

El recorrido se estructura en cinco etapas que abarcan desde los orígenes del turismo regional hasta la actualidad y permiten conocer también la evolución de las formas de promoción, desde las primeras composiciones litográficas y grandes carteles ilustrados hasta las campañas digitales.

Entre los materiales expuestos figuran referencias a celebraciones como las semanas santas de Lorca, Murcia y Cartagena, las Fiestas de Primavera, el Entierro de la Sardina, Carthagineses y Romanos, el Carnaval de Águilas y las fiestas de Caravaca de la Cruz, además de festivales y otros acontecimientos culturales.

La exposición se enmarca en la celebración del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre y que este año presta especial atención a la aplicación de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial al sector turístico.