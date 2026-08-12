La exposición 'El taller del artista' encara sus últimos días en el Archivo General de la Región de Murcia

Una de las obras que componen la exposición 'El taller del artista' en el Archivo General de la Región de Murcia - ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'El taller del artista. Una mirada desde los archivos fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultural de España' encara sus últimos días abierta al público en el Archivo General de la Región de Murcia, donde podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto.

La muestra reúne 90 fotografías seleccionadas de los fondos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, especialmente del Archivo Fotográfico Moreno, y permite acercarse a los espacios de creación de pintores y escultores de la primera mitad del siglo XX.

Las imágenes muestran estudios y talleres como espacios vinculados a la vida profesional y personal de sus protagonistas, además de reflejar distintas tendencias y realidades del arte español de esas décadas, según expone el Archivo General de la Región de Murcia.

La exposición está comisariada por Isabel Argerich y Óscar Muñoz y las fotografías han sido realizadas a partir de los negativos originales escaneados, con impresiones en papel de algodón y tintas pigmentadas a cargo del fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto.

La muestra puede visitarse en el Archivo General de la Región de Murcia, situado en la avenida de los Pinos, número 4, hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas, dentro del horario especial de verano del centro.